Clássicos da Chevrolet voltam a ser vendidos no Brasil em um projeto inédito e cheio de tecnologia
Modelos da Chevrolet como Opala e Monza ganham nova vida em programa oficial da montadora com restauração supervisionada pela fábrica
Durante décadas, o ronco do motor seis cilindros do Opala e o design elegante do Monza marcaram gerações de motoristas brasileiros com esses clássicos da Chevrolet.
Ícones das ruas e das novelas, esses modelos se tornaram símbolos de status e nostalgia, despertando até hoje a paixão de colecionadores. Agora, essa história ganha um novo capítulo e com tecnologia de ponta.
A Chevrolet anunciou o programa Chevrolet Vintage, uma iniciativa inédita que traz de volta alguns dos carros mais lendários da marca.
Carros aprovados
O projeto faz parte das comemorações pelos 100 anos da montadora no Brasil e vai restaurar veículos clássicos como:
- Opala
- Monza
- Kadett
- D20
- S10
- Omega
- C-10
Todos com supervisão técnica da própria fábrica.
Cada unidade passa por um processo minucioso de recuperação estética e mecânica, feito em parceria com oficinas especializadas como Z28, Batistinha e Fullpower.
O objetivo é combinar fidelidade histórica e modernização, transformando os modelos em verdadeiras joias sobre rodas.
Os veículos serão leiloados ainda neste ano, e parte da arrecadação será destinada ao Instituto GM, responsável por ações sociais em diversas regiões do país.
Segundo a montadora, todos os carros recebem plaquetas oficiais de autenticação, atestando que participaram do programa Chevrolet Vintage e garantindo originalidade e exclusividade.
O projeto inclui dois estilos diferentes:
- Restauração: que mantém o visual e as especificações originais de fábrica;
- Restomod: que preserva o design clássico, mas adiciona tecnologias modernas, como injeção eletrônica, direção hidráulica, ar-condicionado e câmbio atualizado.
Entre os destaques estão o Opala SS-V 1979, com motor 4.1 e câmbio de cinco marchas; o Monza 500 EF 1990, com acabamento em couro e rádio Alpine original; e a S10 Rally 2004, certificada para competições oficiais.
Afinal, todos serão testados em pista antes do leilão, garantindo desempenho e segurança à altura da tradição Chevrolet.
O primeiro leilão acontece em novembro, e a expectativa é alta.
Contudo, para colecionadores e apaixonados por carros clássicos, essa é a chance de ver e até adquirir um pedaço da história da indústria automotiva brasileira.
