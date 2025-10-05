Clássicos da Chevrolet voltam a ser vendidos no Brasil em um projeto inédito e cheio de tecnologia

Modelos da Chevrolet como Opala e Monza ganham nova vida em programa oficial da montadora com restauração supervisionada pela fábrica

Gabriel Yuri Souto - 05 de outubro de 2025

Carros serão restaurados e leiloados (Foto: Divulgação/ Chevrolet)

Durante décadas, o ronco do motor seis cilindros do Opala e o design elegante do Monza marcaram gerações de motoristas brasileiros com esses clássicos da Chevrolet.

Ícones das ruas e das novelas, esses modelos se tornaram símbolos de status e nostalgia, despertando até hoje a paixão de colecionadores. Agora, essa história ganha um novo capítulo e com tecnologia de ponta.

A Chevrolet anunciou o programa Chevrolet Vintage, uma iniciativa inédita que traz de volta alguns dos carros mais lendários da marca.

Carros aprovados

O projeto faz parte das comemorações pelos 100 anos da montadora no Brasil e vai restaurar veículos clássicos como:

Opala

Monza

Kadett

D20

S10

Omega

C-10

Todos com supervisão técnica da própria fábrica.

Cada unidade passa por um processo minucioso de recuperação estética e mecânica, feito em parceria com oficinas especializadas como Z28, Batistinha e Fullpower.

O objetivo é combinar fidelidade histórica e modernização, transformando os modelos em verdadeiras joias sobre rodas.

Os veículos serão leiloados ainda neste ano, e parte da arrecadação será destinada ao Instituto GM, responsável por ações sociais em diversas regiões do país.

Segundo a montadora, todos os carros recebem plaquetas oficiais de autenticação, atestando que participaram do programa Chevrolet Vintage e garantindo originalidade e exclusividade.

O projeto inclui dois estilos diferentes:

Restauração : que mantém o visual e as especificações originais de fábrica;

: que mantém o visual e as especificações originais de fábrica; Restomod: que preserva o design clássico, mas adiciona tecnologias modernas, como injeção eletrônica, direção hidráulica, ar-condicionado e câmbio atualizado.

Entre os destaques estão o Opala SS-V 1979, com motor 4.1 e câmbio de cinco marchas; o Monza 500 EF 1990, com acabamento em couro e rádio Alpine original; e a S10 Rally 2004, certificada para competições oficiais.

Afinal, todos serão testados em pista antes do leilão, garantindo desempenho e segurança à altura da tradição Chevrolet.

O primeiro leilão acontece em novembro, e a expectativa é alta.

Contudo, para colecionadores e apaixonados por carros clássicos, essa é a chance de ver e até adquirir um pedaço da história da indústria automotiva brasileira.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias!