Eletricista morre após levar forte descarga elétrica enquanto trabalhava, em Aparecida de Goiânia
Rede de energia foi desligada após o ocorrido para evitar novos acidentes com multidão que se reuniu ao redor
Um eletricista, de 47 anos, faleceu após sofrer uma forte descarga elétrica enquanto realizava trabalhos na rede de energia, em Aparecida de Goiânia, no final da manhã deste domingo (05).
O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram na cena do acidente, na Rua Edemar Oderdenge, Setor Comendador Walmor, onde atestaram o óbito do homem.
A Equatorial também realizou o isolamento da rede elétrica para evitar novos acidentes, especialmente com a multidão que se reuniu para ver o que havia ocorrido.
Em nota enviada ao Portal 6, a concessionária informou que a vítima, identificada como Rogério Luiz da Fonseca, estava prestando serviços para uma empresa parceira no momento da fatalidade.
O episódio ainda está sendo apurado, tanto pela empresa quanto pelas autoridades, que devem determinar as circunstâncias que levaram ao óbito do trabalhador.
Confira a nota da Equatorial na íntegra:
A Equatorial Goiás lamenta profundamente o ocorrido envolvendo um colaborador de uma empresa parceira. Assim que tomou conhecimento do caso, a distribuidora enviou equipes ao local e acionou as autoridades competentes para as devidas tratativas.
A companhia ressalta que as causas do acidente estão sendo apuradas pela própria empresa parceira, responsável pela condução das investigações, enquanto a Equatorial Goiás acompanha o processo.
A concessionária salienta que segue acompanhando a perícia, e a empresa parceira prestará todo o suporte necessário aos familiares.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!