Eletricista morre após levar forte descarga elétrica enquanto trabalhava, em Aparecida de Goiânia

Rede de energia foi desligada após o ocorrido para evitar novos acidentes com multidão que se reuniu ao redor

Davi Galvão - 05 de outubro de 2025

Eletricista teve o óbito confirmado ainda no local. (Foto: Reprodução)

Um eletricista, de 47 anos, faleceu após sofrer uma forte descarga elétrica enquanto realizava trabalhos na rede de energia, em Aparecida de Goiânia, no final da manhã deste domingo (05).

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram na cena do acidente, na Rua Edemar Oderdenge, Setor Comendador Walmor, onde atestaram o óbito do homem.

A Equatorial também realizou o isolamento da rede elétrica para evitar novos acidentes, especialmente com a multidão que se reuniu para ver o que havia ocorrido.

Em nota enviada ao Portal 6, a concessionária informou que a vítima, identificada como Rogério Luiz da Fonseca, estava prestando serviços para uma empresa parceira no momento da fatalidade.

O episódio ainda está sendo apurado, tanto pela empresa quanto pelas autoridades, que devem determinar as circunstâncias que levaram ao óbito do trabalhador.

Confira a nota da Equatorial na íntegra:

A Equatorial Goiás lamenta profundamente o ocorrido envolvendo um colaborador de uma empresa parceira. Assim que tomou conhecimento do caso, a distribuidora enviou equipes ao local e acionou as autoridades competentes para as devidas tratativas.

A companhia ressalta que as causas do acidente estão sendo apuradas pela própria empresa parceira, responsável pela condução das investigações, enquanto a Equatorial Goiás acompanha o processo.

A concessionária salienta que segue acompanhando a perícia, e a empresa parceira prestará todo o suporte necessário aos familiares.

