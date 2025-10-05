Vídeo mostra momento em que mulher esfaqueia homem durante briga em Goianira

Discussão entre o casal começou na rua, em frente a uma lanchonete. Agressão foi interrompida por uma terceira pessoa que passava pelo local

Da Redação - 05 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde deste domingo (05) após esfaquear um homem durante uma briga em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia.

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher de 42 anos ataca um homem de 34 anos, em frente a uma lanchonete no Setor Linda Vista.

A discussão teria começado por um motivo ainda desconhecido, logo após os dois saírem do estabelecimento. A ação só foi interrompida porque uma terceira pessoa interveio, impedindo que a vítima sofresse mais golpes.

De acordo com o relato da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão por arma branca e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já sendo socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Testemunhas informaram que os dois estavam consumindo alimentos juntos na lanchonete e que não houve desentendimento no interior do comércio.

A proprietária do local relatou que a agressora já portava a faca na cintura. Após a briga começar na rua, ela desferiu diversos golpes contra a vítima, sendo que um deles chegou a transpassar o braço do homem.

Após o crime, a Polícia Militar iniciou um patrulhamento pela região e conseguiu localizar e prender suspeita em flagrante.

Ela foi conduzida à Central Geral de Flagrantes (CGF), em Goiânia, e autuada por tentativa de homicídio, já que o crime não foi consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

A vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), onde passou por procedimento cirúrgico.

As imagens das câmeras de segurança foram anexadas ao inquérito e ajudarão na investigação do caso.