Vídeo mostra momento em que mulher esfaqueia homem durante briga em Goianira
Discussão entre o casal começou na rua, em frente a uma lanchonete. Agressão foi interrompida por uma terceira pessoa que passava pelo local
Uma mulher foi presa em flagrante na tarde deste domingo (05) após esfaquear um homem durante uma briga em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia.
Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher de 42 anos ataca um homem de 34 anos, em frente a uma lanchonete no Setor Linda Vista.
A discussão teria começado por um motivo ainda desconhecido, logo após os dois saírem do estabelecimento. A ação só foi interrompida porque uma terceira pessoa interveio, impedindo que a vítima sofresse mais golpes.
De acordo com o relato da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão por arma branca e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já sendo socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Testemunhas informaram que os dois estavam consumindo alimentos juntos na lanchonete e que não houve desentendimento no interior do comércio.
A proprietária do local relatou que a agressora já portava a faca na cintura. Após a briga começar na rua, ela desferiu diversos golpes contra a vítima, sendo que um deles chegou a transpassar o braço do homem.
Após o crime, a Polícia Militar iniciou um patrulhamento pela região e conseguiu localizar e prender suspeita em flagrante.
Ela foi conduzida à Central Geral de Flagrantes (CGF), em Goiânia, e autuada por tentativa de homicídio, já que o crime não foi consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.
A vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), onde passou por procedimento cirúrgico.
As imagens das câmeras de segurança foram anexadas ao inquérito e ajudarão na investigação do caso.
