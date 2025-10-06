Câmera flagrou grave acidente que tirou a vida de jovem em Goiânia

Motorista envolvido fugiu do local, alegando temer pela própria vida após ser hostilizado por motociclistas

Câmera flagrou grave acidente que tirou a vida de jovem no Jardim Guanabara, em Goiânia
Motociclista colidiu em carro durante conversão. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito deixou um motociclista morto na noite deste domingo (5), na Avenida Goiânia, localizada no Jardim Guanabara, em Goiânia.

Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente, que ocorreu por volta das 22h50, quando um carro que seguia pela Avenida GB-5 tentou realizar uma conversão à esquerda para acessar a Avenida Goiânia.

No momento da manobra, o veículo foi atingido transversalmente por uma motocicleta que trafegava no sentido Leste-Oeste da via.

O impacto foi violento, e o motociclista, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito.

Testemunhas relataram que, após a colisão, o motorista do carro deixou o local por temer pela própria segurança, já que alguns motociclistas iniciaram atos de depredação contra o veículo. Ele retornou em seguida, quando a equipe policial chegou.

A via foi isolada para o trabalho da perícia e o caso foi registrado como homicídio culposo. A investigação ficará a cargo das autoridades competentes.

 

 

