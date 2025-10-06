Câmera flagrou grave acidente que tirou a vida de jovem em Goiânia
Motorista envolvido fugiu do local, alegando temer pela própria vida após ser hostilizado por motociclistas
Um grave acidente de trânsito deixou um motociclista morto na noite deste domingo (5), na Avenida Goiânia, localizada no Jardim Guanabara, em Goiânia.
Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente, que ocorreu por volta das 22h50, quando um carro que seguia pela Avenida GB-5 tentou realizar uma conversão à esquerda para acessar a Avenida Goiânia.
No momento da manobra, o veículo foi atingido transversalmente por uma motocicleta que trafegava no sentido Leste-Oeste da via.
- Instituto Nefrológico de Anápolis vai fechar as portas e pacientes temem ficar sem tratamento de hemodiálise
- Além de multa, vereador propõe que quem for pego usando drogas em Anápolis também seja proibido de participar de concurso público
- Cavalos resgatados de abatedouro clandestino em Anápolis já estão vivendo na fazenda de Zezé di Camargo
O impacto foi violento, e o motociclista, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito.
Testemunhas relataram que, após a colisão, o motorista do carro deixou o local por temer pela própria segurança, já que alguns motociclistas iniciaram atos de depredação contra o veículo. Ele retornou em seguida, quando a equipe policial chegou.
A via foi isolada para o trabalho da perícia e o caso foi registrado como homicídio culposo. A investigação ficará a cargo das autoridades competentes.
TRISTEZA 🚑 Câmera flagrou grave acidente que tirou a vida de jovem em Goiânia
Leia: pic.twitter.com/1pgLkvqFXd
— Portal 6 (@portal6noticias) October 6, 2025
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!