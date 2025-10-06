Cavalos resgatados de abatedouro clandestino em Anápolis já estão vivendo na fazenda de Zezé di Camargo

Animais foram encontrados em estado crítico, com fraturas, ferimentos graves e sem acesso a água ou alimentação

Davi Galvão - 06 de outubro de 2025

Cantor anunciou ainda em março a decisão de adotar os cavalos. (Foto: Divulgação/Reprodução)

O cantor Zezé Di Camargo e a esposa, Graciele Lacerda, acolheram cinco cavalos que foram resgatados de um abatedouro clandestino em Anápolis.

Os animais chegaram no início de setembro à fazenda É o Amor, em Araguapaz, como divulgado pela TV Anhanguera.

Zezé anunciou em março a decisão de adotar os equinos e afirmou que iria “dar um resto de vida decente” a eles.

O resgate dos cavalos foi coordenado por uma força-tarefa que envolveu a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Polícia Civil (PC), Polícia Militar (PM) e Batalhão Rural.

Na ocasião, os animais foram encontrados em estado crítico, com fraturas, ferimentos graves e sem acesso a água ou alimentação. A Agrodefesa suspeitou que o local era usado para abater e transformar a carne ilegalmente.

Em entrevista no ano passado, Zezé explicou que a fazenda não é mais utilizada para abate e hoje se dedica à criação de gado nelore puro e ao melhoramento genético.

Além dos cavalos, o casal — que há 12 anos recolhe cães de rua — está reformando e ampliando o canil construído em 2024, que atualmente abriga 15 animais.

Há alguns anos, a fazenda É o Amor também cessou completamente o abate de gado, por decisão de Zezé.

