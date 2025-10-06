Cavalos resgatados de abatedouro clandestino em Anápolis já estão vivendo na fazenda de Zezé di Camargo

Animais foram encontrados em estado crítico, com fraturas, ferimentos graves e sem acesso a água ou alimentação

Davi Galvão Davi Galvão -
Cantor anunciou ainda em março a decisão de adotar os cavalos. (Foto: Divulgação/Reprodução)
O cantor Zezé Di Camargo e a esposa, Graciele Lacerda, acolheram cinco cavalos que foram resgatados de um abatedouro clandestino em Anápolis.

Os animais chegaram no início de setembro à fazenda É o Amor, em Araguapaz, como divulgado pela TV Anhanguera.

Zezé anunciou em março a decisão de adotar os equinos e afirmou que iria “dar um resto de vida decente” a eles. 

O resgate dos cavalos foi coordenado por uma força-tarefa que envolveu a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Polícia Civil (PC), Polícia Militar (PM) e Batalhão Rural.

Na ocasião, os animais foram encontrados em estado crítico, com fraturas, ferimentos graves e sem acesso a água ou alimentação. A Agrodefesa suspeitou que o local era usado para abater e transformar a carne ilegalmente.

Em entrevista no ano passado, Zezé explicou que a fazenda não é mais utilizada para abate e hoje se dedica à criação de gado nelore puro e ao melhoramento genético.

Além dos cavalos, o casal — que há 12 anos recolhe cães de rua — está reformando e ampliando o canil construído em 2024, que atualmente abriga 15 animais.

Há alguns anos, a fazenda É o Amor também cessou completamente o abate de gado, por decisão de Zezé.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

