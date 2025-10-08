Segundo a psicologia, pessoas que interrompem os outros com frequência podem ter necessidade de chamar atenção

Comportamento é mais comum do que parece e pode revelar necessidade de atenção, insegurança, ansiedade ou dificuldade de lidar com o silêncio

Gabriel Yuri Souto - 08 de outubro de 2025

Uma pessoa que constantemente interrompe uma conversa pode querer ser incluída (Foto: Reprodução/ Freepik)

Todo mundo conhece alguém que não deixa o outro terminar uma frase. Às vezes é no meio de uma conversa, em uma reunião de trabalho ou até durante um desabafo.

Antes que a pessoa conclua o raciocínio, vem a interrupção e o diálogo se transforma em disputa.

De acordo com especialistas em comportamento, interromper constantemente os outros não é apenas falta de educação ou impaciência.

Em muitos casos, o hábito está ligado a traços de personalidade e questões emocionais mais profundas.

Segundo a psicologia, pessoas que interrompem com frequência podem ter uma necessidade inconsciente de se afirmar, chamar atenção ou sentir que estão no controle da situação.

Esse tipo de atitude é comum em quem cresceu em ambientes onde era preciso competir para ser ouvido ou em quem sente ansiedade em momentos de silêncio.

Algumas pessoas também interrompem por insegurança, com medo de esquecer o que iam dizer, enquanto outras o fazem por excesso de autoconfiança, acreditando que já sabem o que o outro vai falar.

Em ambos os casos, o comportamento pode dificultar a comunicação e desgastar as relações interpessoais.

Psicólogos explicam que o segredo está em praticar a escuta ativa, ou seja, ouvir de verdade o que o outro está dizendo sem se apressar para responder.

Essa postura ajuda a manter conversas mais equilibradas e demonstra respeito, empatia e autocontrole emocional.

No fim das contas, interromper é algo comum, mas insistir nisso pode revelar mais sobre quem fala do que sobre quem ouve.

Aprender a esperar o momento certo de se expressar é uma forma simples de fortalecer vínculos e tornar as conversas mais leves e verdadeiras.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias!