6 palavras em português que não significam o que você sempre pensou

Da próxima vez que disser “isso não é oportuno” ou “vou curtir o evento”, saiba que essas palavras têm muitas histórias

Anna Júlia Steckelberg - 09 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Freepik)

Quando abrimos um dicionário do século XIX e comparamos com o que falamos hoje, somos surpreendidos: muitos vocábulos migraram de sentido, se transformaram sutilmente — ou radicalmente — ao longo delongas eras.

E por mais que nos pareça trivial dizer “gostar”, “esperar” ou “escapar”, por trás dessas simples palavras há reviravoltas históricas que muitas vezes ignoramos. O idioma é vivo, e ele guarda surpresas — até nas palavras mais comuns.

Aqui vão seis casos fascinantes de termos em português que quase sempre usamos pensando em um sentido — mas, na origem ou formalmente, significam algo diferente.

1. Escapar

Hoje, escapar significa “fugir”, “livrar-se de algo”. Mas a palavra já usou um sentido literal bem curioso: “livrar-se da capa”.

No passado, quando alguém tentava fugir de quem o perseguia, podia simplesmente soltar a capa (que o segurasse) e assim escapar — e assim o termo se consolidou nessa nova acepção. Segundo o site Guia do Estudante, “escapar” originalmente aludia a essa prática.

2. Vândalo

Você pode chamar alguém de vândalo porque destrói patrimônio.

Pois bem: originalmente, vândalo era um membro de um povo germânico que invadiu o Império Romano no século V. A ideia de “destruição” se agregou depois, pela associação com a obra de depredação atribuída a esse povo.

3. Oportuno

Hoje dizemos que algo é oportuno porque é conveniente ou no momento exato.

Mas lá atrás, no latim opportunus, esse termo era usado para correntes marítimas ou ventos que facil itavam a navegação até o porto — era algo “bem voltado para o porto”. Aos poucos, transferiu-se para o sentido de “favorável”.

4. Testa

Você sabe que testa é a parte frontal da cabeça. Mas antigamente a palavra “testa” era synônimo de “telha”, “vaso de barro”.

A metamorfose veio via analogia: ambos ocupavam o topo da construção/cabeça. No Dicio, encontram-se registros dessa antiga acepção.

5. De meia-tigela

Quando dizemos “isso é de meia-tigela”, queremos dizer “é de pouca qualidade”.

No passado, em cortes monárquicas, servia-se comida conforme o cargo ou status: funcionários menos prestigiados recebiam apenas meia tigela. A expressão então passou a designar algo modesto, insuficiente.

6. Curtir

Hoje usamos “curtir” para dizer que gostamos de algo ou para indicar que vamos aproveitar.

No entanto, sua acepção mais recente veio da cultura digital: no universo das redes sociais, “curtir” virou sinônimo de “dar like”. Antes disso, não havia esse sentido — era apenas “desfrutar” de algo. Segundo o Dicio, o uso moderno foi incorporado pelas plataformas digitais.

