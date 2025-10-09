Condomínio Grand Vista: viver de frente para o Lago Corumbá IV em alto padrão nunca foi tão acessível

Espaço conta com infraestrutura completa, incluindo área de convivência para eventos, playground, campo de futebol, quadra de areia, pista de caminhada e muito mais

Gabriella Licia - 09 de outubro de 2025

Condomínio Grand Vista é um projeto que une conforto, segurança e natureza. (Foto: Divulgação)

Às margens do Lago Corumbá IV, a apenas cinco quilômetros do famoso Pé de Galinha, nasce o Condomínio Grand Vista, um projeto que une conforto, segurança e natureza em um dos cenários mais encantadores de Goiás.

Idealizado por Caio Cesar (@ocaiocesaroficial) em 2020, o empreendimento foi pensado para quem sempre sonhou em ter um refúgio próprio à beira do lago. Hoje, o condomínio está pronto e cada metro quadrado representa uma oportunidade de construir não apenas uma casa, mas uma história.

Com entradas a partir de R$ 25 mil e parcelas mensais a partir de R$ 1.250, o Grand Vista transforma em realidade o sonho de viver ou investir em um lote de frente para o lago, algo que antes parecia distante para muitos goianos.

O condomínio já conta com infraestrutura completa, incluindo ruas pavimentadas e iluminadas, rede elétrica, portaria com monitoramento 24 horas, água encanada, área de convivência para eventos, playground, campo de futebol, quadra de areia e pista de caminhada. Tudo isso em um ambiente que convida ao descanso e à qualidade de vida.

Com apenas 114 lotes exclusivos, o Grand Vista oferece uma oportunidade única para quem deseja morar, investir ou garantir um refúgio de fim de semana em meio à natureza. O pôr do sol à beira do lago é um espetáculo à parte e pode ser o cenário da sua próxima conquista.

As vendas estão aceleradas e as condições são especiais por tempo limitado. Para mais informações, siga o perfil @grandvistaofc e descubra como garantir o seu espaço no lago mais querido de Goiás.

Interessados também podem buscar maiores informações por meio do WhatsApp do Grupo Marques Coelho: (62) 3706-3163.