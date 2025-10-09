IBGE revela quanto tempo anapolinos demoram para chegar ao trabalho

Estudo integra parte dos dados do Censo de 2022 e aponta também os meios de transporte mais utilizados

Gabriella Pinheiro - 09 de outubro de 2025

Trânsito de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Quando se trata de se deslocar até o trabalho, a maioria da população anapolina (38%) consegue completar o percurso entre 16 e 30 minutos, conforme dados divulgados pelo Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira (09).

O estudo considerou o tempo gasto entre o domicílio e o local de ocupação principal, sem incluir paradas intermediárias, e abrangeu apenas aqueles que se deslocam pelo menos três vezes por semana.

Segundo o levantamento, a cidade apresenta uma porcentagem menor do que a média nacional — que é de 67% — para o mesmo intervalo de tempo.

De acordo com a pesquisa, 29% dos moradores gastam entre 06 e 15 minutos no trajeto. Já 9% conseguem realizar todo o percurso em até 5 minutos.

Em contrapartida, 17% da população leva entre 31 minutos e 1 hora para chegar ao trabalho ou local de estudo. Por fim, apenas 6% precisam de mais de uma hora e menos de duas horas para alcançar o destino.

Meios de transporte

Dentre os meios escolhidos para se deslocar até o trabalho, o automóvel lidera na cidade, representando 44,62% da população (71.713 pessoas).

Em segundo lugar está o transporte coletivo, com 18,88% (30.347 pessoas), seguido pela motocicleta, com 17,7% (28.442).

Há também aqueles que optam por ir a pé, totalizando 11,54% (18.540 pessoas), enquanto a bicicleta é utilizada por 3,63% (5.836). Outros meios somam 3,63% (5.834).

