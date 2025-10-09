Primeiro colégio público bilíngue e integral de Goiás está com matrículas abertas

Candidaturas podem ser feitas tanto de forma online quanto presencial

Gabriella Pinheiro - 09 de outubro de 2025

Colégio Lyceu Goiânia. (Foto: Divulgação/ Alego)

Tombado como patrimônio histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Colégio Lyceu de Goiânia se prepara para mais um passo, tornando-se a primeira escola pública de ensino bilíngue no estado. A mudança começará a partir do próximo ano, e as matrículas já estão abertas.

No total, estão sendo ofertadas 680 vagas, que serão distribuídas entre os anos de ensino do colégio. Os interessados podem se candidatar de forma online, por meio do site do Governo. O prazo vai até o dia 31 de outubro.

Também é possível se inscrever de forma presencial, indo até o próprio colégio ou aos seguintes locais: Secretaria de Estado da Educação de Goiás / Gerência de Educação Integral – Sala 54, Bloco G, no Setor Leste Vila Nova; e na Coordenação Regional de Educação (CRE de Goiânia), no Setor Leste Universitário.

Durante a candidatura, é preciso apresentar os seguintes documentos: RG e CPF do estudante e do responsável (quando menor de 18 anos); certidão de nascimento; cartão SUS; comprovante de residência atualizado; 2 fotos 3×4; histórico escolar; termo de adesão (contrato pedagógico); e carteira de vacinação atualizada (para menores de 18 anos).

O resultado preliminar das inscrições será divulgado em novembro.

Das vagas disponíveis

Conforme anunciado, a partir do próximo ano, a unidade passará a oferecer aulas de francês como parte da grade curricular. As oportunidades são destinadas a estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e das 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, com 160, 120 e 80 vagas, respectivamente.

A escola não fará teste de nivelamento, e todos os alunos começarão do zero. O objetivo da instituição é que o francês seja trabalhado em diferentes aspectos do cotidiano, como música, cinema, teatro, gastronomia e história, criando uma ponte de diálogo com a cultura brasileira.

A instituição passa por reforma desde 2023 e já recebeu um investimento de R$ 13 milhões. A expectativa é que as obras sejam finalizadas em 2026, antes do início do semestre letivo.

Mais informações estão disponíveis no edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!