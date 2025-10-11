Criança com paralisia consegue se movimentar e milagre é presenciado por familiares

Registro comoveu as redes: trata-se de muita fé e superação

Anna Júlia Steckelberg - 11 de outubro de 2025

(Foto: Redes Sociais)

Havia um tempo em que cada pequeno movimento de Levi era um desafio, um esforço silencioso entre fisioterapias, risadas e longas orações. Aos 5 anos, o menino, diagnosticado com paralisia cerebral, transformou o que parecia impossível em um momento de pura emoção para sua família e para milhares de pessoas que acompanharam a cena nas redes sociais.

O vídeo que circula desde o fim de agosto mostra Levi se movimentando, diante do olhar incrédulo e vibrante dos irmãos. “Aqui tem muito joelho no chão e toda família lutando pro melhor pra ele”, disse a mãe, Luana, em declaração reproduzida pelo G1.

Criança com paralisia consegue se movimentar e milagre é presenciado por familiares

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Razões Para Acreditar (@razoesparaacreditar)

Em poucos dias, o registro se espalhou pela internet, com mensagens de apoio e de fé vindas de todo o país. Segundo o UOL, muitos internautas enxergaram o momento como um verdadeiro milagre, uma resposta às preces e uma lembrança de que a esperança continua viva mesmo quando os diagnósticos dizem o contrário.

Especialistas explicam que a paralisia cerebral, de acordo com o Ministério da Saúde, é uma condição permanente causada por lesões no cérebro durante a gestação, parto ou nos primeiros anos de vida. Apesar de não ter cura, o tratamento contínuo com fisioterapia e estímulos pode trazer avanços surpreendentes — e, em alguns casos, movimentos que pareciam improváveis tornam-se possíveis.

Mas a ciência não explica tudo. Para quem acompanha a trajetória de Levi, cada progresso é também um testemunho de fé. Segundo o Portal Metrópoles, a mãe compartilha rotineiramente nas redes sociais a rotina do filho e as pequenas vitórias diárias — o que fez com que o vídeo tivesse ainda mais impacto entre os seguidores.

No fim, talvez o verdadeiro milagre esteja justamente aí — na persistência, na crença e na força de quem acredita que todo pequeno passo é um passo gigante.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!