Inscrições abertas para processo seletivo em Goiás com mais de 260 vagas e salários de quase R$ 5 mil

Oportunidades são para quem tem nível de escolaridade fundamental, médio e superior

Paulo Roberto Belém - 11 de outubro de 2025

Vista aérea de Cidade Ocidental, município do Entorno do DF. (Foto: Divulgação Prefeitura de Cidade Ocidental)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Cidade Ocidental, que visa contratar profissionais para atuarem na cidade do Entorno do DF, pagando, para tal, remuneração de até R$ 4.867,77.

São 266 oportunidades de trabalho vinculadas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município.

Para quem tem ensino fundamental, as ofertas são para Auxiliar de Serviços Gerais e Merendeiro. Possuidores de ensino médio podem se inscrever para o cargo de Agente Administrativo.

Agora, para com ensino superior, uma grande quantidade de possibilidades, a começar pelas vagas de Fonoaudiólogo e Psicólogo.

As demais integram ofertas para Professor Nível III nas seguintes áreas: Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Pedagogia, Português, Espanhol Conversação, Inglês Conversação (com opção pelo CILCO) e Libras.

Para se candidatar, os interessados têm até o dia 05 de novembro para acessar o site do Instituto Verbena, clicando aqui, e realizar a inscrição no processo seletivo.

A taxa cobrada para participar da seleção será de R$ 60 para as vagas de Ensino Fundamental, R$ 70 para aqueles que exigem Ensino Médio e R$ 85 para Ensino Superior.

Integram o processo prova objetiva para todos os cargos, incluindo avaliação prática para os professores de Espanhol Conversação, Inglês Conversação (com opção pelo CILCO) e Libras.

Informações mais detalhadas podem ser obtidas acessando o edital do processo seletivo, clicando aqui.

