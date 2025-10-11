Inspirado pelo pai e apaixonado pela família: saiba quem era caminhoneiro de Anápolis que morreu em grave acidente

Ao G1, a esposa da vítima, Janaína Chaveiro, de 25 anos, contou que conheceu o marido quando tinha 15 anos e que, aos 20, decidiram se casar.

Inspirado no pai, com quem viajava desde a infância em um caminhão, Max começou a fazer viagens sozinho no mesmo tipo de veículo assim que atingiu a maioridade.

Segundo ela, no dia do acidente, o caminhão de Max estava carregado em Santarém, e ele o descarregaria na manhã seguinte. Ainda de acordo com Janaína, um amigo havia o convidado para ir até a praia, no Balneário, e ele aceitou ir de carona. No entanto, o acidente ocorreu no trajeto de volta.

“Max foi o grande amor da minha vida e a luz do meu lar. Ele sempre foi um pai atencioso e nunca deixou faltar nada para nós. Ele vivia pelo filho dele”, disse Janaína.

Max deixou a esposa e um filho de 04 anos. A despedida aconteceu em Anápolis, neste sábado (11), no Cemitério Parque. A cerimônia foi marcada pela presença de amigos, familiares e colegas caminhoneiros.