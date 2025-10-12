Governo investe R$ 530 milhões em rodovias das rotas turísticas das Águas Quentes

Melhorias devem facilitar o deslocamento, aumentar a segurança e garantir melhor trafegabilidade para moradores, motoristas e turistas

Davi Galvão - 12 de outubro de 2025

Com recursos do Fundeinfra, Goinfra duplica trecho da GO-139 na ligação de Piracanjuba a Caldas Novas (Foto: Silvano Vital e Cristiano Oliveira)

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) investiu cerca de R$ 530 milhões na duplicação e restauração em rodovias que conectam Caldas Novas, Rio Quente, Pires do Rio e Morrinhos, na região das Águas Quentes.

Entre os projetos em andamento, está a duplicação da GO-139, em um trecho de 39,8 quilômetros entre a GO-217, em Piracanjuba, e a GO-213, em Caldas Novas.

Financiada pelo Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), a obra inclui a restauração da pista existente, construção de uma passarela de pedestres no Povoado do Grupinho, de uma ponte sobre o Córrego Andorinha e de um viaduto de 80 metros no entroncamento com a GO-213.

Até agora, 24 quilômetros já foram duplicados e outros 16 quilômetros restaurados. As obras especiais estão em fase final, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2026.

Outro destaque é a duplicação de 48 quilômetros da GO-213, entre Morrinhos e Caldas Novas, intervenção que também envolve a restauração da pista antiga. Os serviços ocorrem em diversas frentes simultâneas e já atingiram 24% de avanço físico.

Na GO-309, o trecho entre Caldas Novas e Pires do Rio passa por restauração desde agosto. Serão mais de 63 quilômetros revitalizados, com reparos superficiais e profundos, além de aplicação de microrrevestimento. A meta é concluir 35 quilômetros ainda neste ano, com nova sinalização horizontal e vertical.

As melhorias devem facilitar o deslocamento, aumentar a segurança e garantir melhor trafegabilidade para moradores, motoristas e turistas que circulam pela região.

O presidente da Goinfra, Pedro Sales, destaca que os investimentos fortalecem o turismo e o agronegócio, além de modernizar a malha viária.

“Todas as rodovias da região estão sendo recuperadas e restauradas, o que confere uma nova potencialidade à região. Isso mostra que o governador Ronaldo Caiado tem uma visão de futuro e aposta na infraestrutura como vetor de desenvolvimento econômico e turístico”.