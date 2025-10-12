Homem que se preparava para ser padre acaba se apaixonando por freira e tem o destino selado

Um desvio improvável da igreja rumo ao altar

Anna Júlia Steckelberg - 12 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em meio ao silêncio dos claustros e à contemplação dos seminários, muitos encontram a vocação. Mas e quando o caminho dá uma guinada que ninguém esperava? Essa é a história de Laís Dognini e Jackson Dognini, e, surpreendentemente, de um amor que rompeu as paredes dos lugares sagrados.

Séculos atrás, o voto religioso era quase imutável: quem entrava no mosteiro raramente saía; quem adentrava o seminário também. Mas nos dias de hoje, caminhos espirituais e afetivos podem se cruzar de maneira surpreendente.

Em Jaraguá do Sul (SC), Laís e Jackson viveram essa travessia: ele passou cinco anos no seminário aspirando ao sacerdócio, ela viveu dois anos em um Carmelo, sonhando com uma vida completamente dedicada à espiritualidade. Segundo o site NSC Total, a trajetória deles já mobilizou milhões nas redes sociais.

Eles frequentavam ambientes religiosos parecidos, mas jamais haviam trocado sequer um “oi” — até que a vida transformou a convivência silenciosa em diálogo profundo. Segundo reportagem da CBN, Laís deixou o convento por motivos de saúde e recebeu uma mensagem de Jackson, ainda seminarista, oferecendo apoio. Aquilo só plantou a semente de algo maior.

Aos poucos, amizade virou afinidade; conversas, cumplicidade; e, em abril de 2024, o namoro teve início. Seis meses depois, eles ficaram noivos — e, em março de 2025, realizaram o casamento.

Mas como a fé assim permitiu esse desvio — e não, uma traição ao chamado — é parte fundamental da narrativa. “Ele queria ser padre e foi pro seminário; eu queria ser religiosa (não uso a palavra freira porque acho feia) e fui pro convento”, escreveu Laís, conforme relatado em publicações que viralizaram.

A decisão de Jackson de deixar o seminário não teria sido motivada apenas pela proximidade entre eles, mas por um processo interior profundo de discernimento.

Nas redes, muitos afirmam: “Não foi uma fuga da vocação, foi um reencontro com ela”.

O que chama atenção nessa narrativa é que ela não se encaixa nos clichês: não é amor proibido tentando se impor, mas uma história de pessoas que, após anos de busca espiritual, se veem unidas por uma nova vocação, a de construir uma vida a dois. A repercussão nas redes mostra que muitos se identificam com a ideia de que a fé não vive apenas no eremitério, ela também respira numa casa compartilhada.

