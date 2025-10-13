Ação rápida de policiais salva a vida de bebê de 1 ano e 4 meses na Grande Goiânia

Militares estavam atendendo outra ocorrência quando foram abordados pelos pais da pequena, desesperados

Policiais acompanharam a bebê e os pais até o hospital. (Foto: Divulgação)
A rápida ação de uma equipe da Polícia Militar (PM) foi a diferença entre a vida e a morte da bebê Eloá Luchetti Nascimento, de apenas 1 ano e 4 meses, que se engasgou no Distrito de Nova Fátima, em Hidrolândia, região metropolitana da Grande Goiânia.

O caso aconteceu na tarde deste domingo (12), enquanto os sargentos Edson Diniz e Adriano Guimarães realizavam o atendimento de uma ocorrência na GO-319 e foram abordados pelos pais da pequena, desesperados.

A bebê estava dentro do carro, sem conseguir respirar e, de imediato, os policiais iniciaram a manobra de Heimlich — técnica de primeiros socorros usada para desobstruir as vias aéreas superiores.

A ação rápida e o conhecimento técnico da equipe foram decisivos para que a criança voltasse a respirar antes de ser levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Residencial Brasicon, em Aparecida de Goiânia.

Na unidade, a equipe médica realizou procedimentos de reanimação e estabilização. A bebê permaneceu internada para a realização de exames complementares.

