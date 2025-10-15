Conheça a cidade do interior que está entre as três com maiores salários em Goiás

Município que guarda remuneração acima de dois salários mínimos teve início em volta de um cemitério

Natália Sezil - 15 de outubro de 2025

Vista aérea de São Miguel do Passa Quatro. (Foto: Divulgação)

Com uma população que caberia quase 11 vezes no Estádio Serra Dourada, uma cidadezinha no interior de Goiás reserva o terceiro maior salário do estado: São Miguel do Passa Quatro.

Escondido no Sul goiano, o município consegue pagar, em média, R$ 3.255,20 a cada trabalhador. Isso segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Censo de 2022.

Além de levar a medalha de bronze no pódio, a cidade com apenas 4.671 habitantes também pode surpreender em outros fatores: na escolarização entre os seis e os 14 anos de idade, por exemplo, atinge 94,19% de sucesso.

A história de surgimento consegue ser curiosa: o povoado começou em torno de um cemitério. Inicialmente construído para sepultar os habitantes de fazendas próximas, em 1915, o local logo se tornaria um marco importante.

Isso porque as primeiras casas começaram a surgir quando a construção do espaço foi concluída, em 1928. Em 1939, quando uma paróquia foi oficialmente inaugurada, a povoação já teria 20 casas.

O nome une duas homenagens. A primeira delas é para São Miguel Arcanjo, visto como “o Príncipe que luta contra o mal”. A segunda é para o Rio Passa Quatro, que já era referência aos locais.

São Miguel do Passa Quatro foi erguido a distrito de Silvânia em 1976 e só virou cidade, mesmo, em 1988 – hoje tem 37 anos.

