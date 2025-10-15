Leandro Vilela endurece o tom contra vândalos que estão pichando praças em Aparecida de Goiânia

Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar já estão mapeando câmeras de segurança

Danilo Boaventura - 15 de outubro de 2025

Leandro Vilela. (Foto: Portal 6)

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), foi pessoalmente à Praça Marlúcia Terezinha de Jesus, no Jardim Tropical, na terça-feira (14), para conferir o estrago.

A praça começou a ser revitalizada na segunda (13) e, horas depois da pintura, foi pichada. Agora, o prefeito promete punição.

“Malandro aqui na nossa cidade não tem vez, não tem conversa. Nós vamos jogar duro contra quem insiste em vandalizar as praças e os equipamentos públicos de Aparecida de Goiânia”, disse o gestor aos moradores.

A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar (PM) já estão mapeando câmeras de segurança e ouvindo testemunhas para identificar o autor.

A GCM informou que o vândalo, quando identificado, terá que arcar com a restauração dos danos. Não é a primeira vez. Em agosto, o setor de inteligência da Guarda localizou o responsável por pichação na Praça CEU das Artes do Cidade Vera Cruz.

A gestão de Leandro já revitalizou mais de 40 praças na cidade, além de reformar completamente as Praças CEU das Artes dos bairros Cidade Vera Cruz e Parque Flamboyant.

