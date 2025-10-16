6 utilidades da máquina de lavar que quem tem uma casa precisa conhecer

Usar bem evita danos e garante que cada peça cumpra bem sua nova função de higiene extra

Gabriel Yuri Souto - 16 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Adenice Andrade)

Quando as mulheres egípcias do antigo Império Novo e os operários romanos mergulhavam tecidos em tonéis para clarear e refrescar, já nascia uma ideia essencial: lavar não é só tirar sujeira, é transformar objeto, saúde, rotina. Séculos depois, a máquina de lavar roupa evoluiu — deixou de ser luxo, virou aparelho indispensável —, e hoje seus recursos vão muito além de girar roupas molhadas.

Há utilidades que muitos nem imaginam, mas que facilitam o dia-a-dia, economizam tempo ou contribuem para higiene doméstica.

A seguir, seis usos que quem tem casa precisa conhecer.

6 utilidades da máquina de lavar que quem tem uma casa precisa conhecer

1. Lavar travesseiros e almofadas de tecido lavável

Conforme orientações do site Homes & Gardens, muitos travesseiros de algodão, poliéster ou penas podem ir à máquina algumas vezes por ano; é importante conferir a etiqueta antes, para evitar danos.

2. Limpar brinquedos de pelúcia

Brinquedos macios podem acumular germes, poeira e alérgenos.

O site Consumer Reports recomenda usar ciclo suave, colocar os bichinhos em sacola de tecido ou fronha, lavar com água morna ou quente quando permitido, secar completamente.

3. Higienizar roupas de bebê muito usadas ou lençóis de animais

Tecidos que entram em contato frequente com fluidos corporais ou sujeira intensa podem precisar de lavagens com ciclos mais quentes para matar bactérias.

Sites especializados apontam que a máquina permite essa segurança extra, se instruções de lavagem forem seguidas.

4. Renovar cortinas, capas e tecidos de decoração

Segundo algumas publicações como HerZindagi, elementos como cortinas e capas de móveis, que ficam parados por um tempo e acumulam pó ou odores, podem ser lavados na máquina (com atenção à temperatura e ao ciclo adequado) para recuperar frescor sem ter de contratar limpeza especializada.

5. Lavar sapatos de tecido ou lona

Marcas confiáveis como a Whirlpool recomendam que sapatos do tipo lona ou canvas podem sim passar pela máquina, desde que colocados em saco de malha ou fronha, com ciclo delicado, junto a toalhas para balancear o tambor, evitando deformações.

6. Eliminar alérgenos acumulados em fibras têxteis

Travesseiros, cobertores, edredons ou itens similares que retêm ácaros, pó e cheiro — se lavados periodicamente com detergente apropriado e em ciclo quente, ajudam a prevenir alergias.

A Sleep Foundation e outros especialistas alertam que esse cuidado contribui para higiene do sono.

Esses usos mostram que a máquina de lavar é bem mais versátil do que só limpar camisa ou calça: ela também cuida da saúde, do frescor e do conforto da casa.

Saber escolher o ciclo certo, não sobrecarregar o tambor e conferir as etiquetas dos tecidos faz diferença — usar bem evita danos e garante que cada peça cumpra bem sua nova função de higiene extra.

Se feita com atenção, essa versatilidade rende limpeza profunda, economia de tempo e tranquilidade para quem vive em casa.

