Trem que cruza mais de 40 cidades oferece uma das viagens mais belas e acessíveis do Brasil

Um trajeto longo para curtir pela janela a paisagem e que revela belezas naturais e culturais que carros jamais mostrariam tão bem

Magno Oliver - 16 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação / Vale))

Um trem que liga Vitória (ES) a Belo Horizonte (MG) pela estrada de ferro Vitória a Minas virou opção imperdível para quem busca uma viagem diferente, confortável e visualmente deslumbrante.

O trajeto percorre mais de 600 km, passando por cerca de 42 cidades, em uma viagem de aproximadamente 13 horas entre os dois estados.

A partida é diária, pela manhã, partindo de Cariacica, na Grande Vitória, às 07h, com chegada prevista em Belo Horizonte por volta das 20h30.

O trem oferece diferentes classes: econômica, executiva e opção para cadeirantes, todas com ar-condicionado. Durante o trajeto, há serviço de bordo, incluindo lanches, restaurante e carrinhos de atendimento nas poltronas.

Os bilhetes variam bastante conforme a classe escolhida, mas uma viagem nessa rota sai por valores entre R$ 100 e R$ 150 na classe econômica, tornando-a uma alternativa muito competitiva frente ao ônibus ou avião.

Crianças pequenas viajam de graça, e há estrutura de acessibilidade para pessoas com deficiência.

Além da acessibilidade, o diferencial claro está nas paisagens: rios, serras, plantações, área verde densa, vilarejos pelo caminho, tudo visto direto da janela do trem.

É uma viagem que mistura turismo, contemplação e deslocamento. Para quem gosta de desacelerar, fotografar, e ver o país de um ponto de vista diferente, é uma experiência que vale muito mais do que o tempo no trajeto.

E para os que se preocupam com conforto: há opções para quem prefere viajar com mais espaço, vagão executivo e acomodações como ar-condicionado.

O trem é operado pela Vale, que mantém até serviço de alimentação a bordo. Quem quiser pode aproveitar paradas em algumas estações menores, mas a proposta central é justamente viajar com tranquilidade até o destino final.

Para mais detalhes e informações, basta clicar aqui.

