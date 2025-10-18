Caiado sobre Marcha para Jesus em Anápolis: “Foram oito anos sem acontecer. Agora quero estar todo ano aqui”

Evento teve concentração no Estádio Jonas Duarte e seguiu em caminhada até a Praça Dom Emanuel, reunindo milhares de fiéis

Isabella Valverde - 18 de outubro de 2025

Governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha marcaram presença na Marcha para Jesus. (Imagem: Reprodução/Captura de tela)

Depois de oito anos sem ser realizada, a Marcha para Jesus voltou a movimentar as ruas de Anápolis neste sábado (18), reunindo milhares de fiéis em um grande ato de fé e celebração.

O evento teve concentração no Estádio Jonas Duarte e seguiu em caminhada até a Praça Dom Emanuel, com apresentações musicais e momentos de oração — entre eles o show da cantora Aline Barros.

O governador Ronaldo Caiado (UB) participou da marcha acompanhado da primeira-dama, Gracinha Caiado (UB), do vice-governador Daniel Vilela (MDB), do prefeito Márcio Corrêa (PL) e da primeira-dama de Anápolis, Carla Lima Corrêa.

Caiado destacou a alegria com o retorno do evento e disse que pretende estar presente em todas as próximas edições. “Foram oito anos sem acontecer. Agora quero estar todo ano aqui”, afirmou.

Gracinha Caiado também celebrou o reencontro com os fiéis. “Chegar aqui, em Anápolis, terra onde Ronaldo nasceu e onde eu sou cidadã anapolina, vendo tantos jovens e famílias louvando a Deus, é uma alegria muito grande”, disse.

Para o prefeito Márcio Corrêa, a volta da Marcha para Jesus representa um momento especial para a cidade. “É emocionante ver Anápolis unida, em oração, em um evento tão bonito e cheio de significado para o nosso povo”, afirmou.

