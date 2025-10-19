Governo de Goiás reforma todos os terminais do Eixo Anhanguera e implanta sistema de segurança de ponta

Com terminais reformados, frota renovada e tecnologia de ponta, estado entrega mobilidade, mais segura, conforto e acessibilidade aos usuários do transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia

Informe Publicitário - 19 de outubro de 2025

Governo de Goiás avança na transformação do transporte coletivo da Região Metropolitana. (Foto: Divulgação)

O Governo de Goiás avança na transformação do transporte coletivo da Região Metropolitana com a entrega de terminais totalmente reformados e modernos no Eixo Anhanguera. Dos 19 terminais do eixo de transporte, 15 foram totalmente reconstruídos e os últimos quatro — Praça A, Dergo, Senador Canedo e Padre Pelágio — serão entregues até 2026.

Os novos terminais foram repensados para oferecer mais conforto, tecnologia e acessibilidade aos passageiros. As melhorias incluem banheiros totalmente reformados, iluminação em LED, painéis informativos em tempo real, totens eletrônicos e sonorização, além de adequações que garantem acessibilidade plena.

Um dos destaques da requalificação é o sistema de monitoramento eletrônico equipado com câmeras de alta definição e tecnologia de Inteligência Artificial que permite até mesmo o reconhecimento facial.

Com o projeto Nova RMTC, já são 3.193 câmeras instaladas em estações, ônibus e terminais dos corredores BRT Leste-Oeste e Norte-Sul. Até 2026, esse número chegará a 6 mil equipamentos.

O sistema, fruto de um Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Segurança Pública, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e a Redemob, vai possibilitar a identificação de criminosos procurados pela polícia. Assim que detectados pelas câmeras, os alertas são enviados diretamente às forças de segurança, permitindo respostas rápidas e prisões em flagrante.

O projeto Nova Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (Nova RMTC), que contempla a Nova Anhanguera, representa uma reestruturação completa do transporte coletivo da região.

Além das reformas estruturais, inclui a renovação da frota com ônibus elétricos, movidos a biometano e modelos menos poluentes padrão Euro VI, consolidando um modelo de mobilidade mais sustentável até 2026.

Mesmo com todas as melhores no sistema de transporte coletivo, a tarifa segue congelada em R$ 4,30, desde 2019, graças ao subsídio do Governo de Goiás em parceria com as prefeituras de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade e Goianira.

As entregas no Eixo Anhanguera representam mais do que reformas: simbolizam uma mudança estrutural no transporte coletivo de Goiânia e Região Metropolitana, com foco em integração, agilidade, tecnologia, conforto e segurança para os usuários.