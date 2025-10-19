Ovos brancos e marrons: entenda de uma vez por todas qual é a diferença entre eles

Cor da casca não altera o sabor nem o valor nutricional, mas há motivos curiosos por trás da variação

Magno Oliver - 19 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Quando o assunto é ovo, uma dúvida antiga sempre volta à mesa: afinal, existe diferença entre os ovos brancos e os marrons?

Muita gente acredita que um é mais saudável, saboroso ou nutritivo que o outro, mas a ciência mostra que a distinção está apenas na galinha — não no ovo em si.

A cor da casca é determinada pela genética da ave. Galinhas de penas e lóbulos auriculares brancos, como a raça Leghorn, costumam botar ovos de casca branca.

Já as de penas e lóbulos vermelhos ou marrons, como as Rhode Island Red, produzem ovos marrons. Ou seja, a coloração não tem relação com a alimentação ou o modo de criação, mas sim com as características biológicas de cada espécie.

No quesito nutrição, não há diferença significativa. Tanto os ovos brancos quanto os marrons possuem praticamente os mesmos valores de proteínas, vitaminas, gorduras boas e minerais, sendo considerados alimentos completos e de alto valor biológico.

O que pode mudar, levemente, é o sabor — e isso depende mais da dieta da galinha (se criada solta, com ração ou alimentação natural) do que da cor da casca.

A variação de preço também gera confusão. Ovos marrons geralmente são um pouco mais caros, mas isso acontece porque as galinhas que os produzem são maiores e consomem mais ração, elevando o custo da produção.

Não se trata, portanto, de uma diferença de qualidade, e sim de logística e manejo.

Em resumo: a única diferença entre ovos brancos e marrons está na galinha que os bota. Na hora de escolher, vale optar pelo que estiver mais fresco, com a casca íntegra e armazenado em local adequado.

O resto é questão de preferência — e, claro, de bolso.

