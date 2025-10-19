Professora aposentada de Goiânia conquista sonho de tirar CNH e pendura placa inusitada no carro

Davi Galvão - 19 de outubro de 2025

Professora aposentada fixou uma placa de aviso aos outros motoristas. (Foto: Tv Anhanguera)

Aos 71 anos, a professora aposentada Mirtes Macedo realizou um sonho antigo: tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Mas como qualquer motorista de primeira viagem, a carteira não veio sem uma boa dose de pé-frio.

Recém-habilitada, ela decidiu colocar uma placa no carro com a mensagem “Paciência! Moça de 71 anos recém-habilitada” para avisar outros motoristas sobre a pouca experiência ao volante.

Moradora de Goiânia, Mirtes contou que sempre quis dirigir, mas tinha receio por causa da idade.

“Eu tinha um sonho, mas achava que era muito difícil. Pela idade, eu achava que era muito velha pra tirar a CNH. Aí, conversando com a minha filha, ela disse: “Mãe, tira! Tudo tem a primeira vez, se passar, amém, se não passar, amém também””, relatou à TV Anhanguera.

A ideia de colocar o aviso no veículo surgiu como forma de pedir compreensão no trânsito, especialmente “caso o carro apagasse”, explicou.

Agora habilitada, ela já faz planos para sua primeira viagem como motorista: “Vou pôr minha irmãzinha do lado e nós vamos que vamos”, contou, animada para pegar a estrada rumo a Caldas Novas.

