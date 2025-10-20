Alunos de Catalão conquistam mais um prêmio com o melhor projeto na Mostra Nacional de Robótica

Conforme noticiado pelo Portal 6, equipe já havia ganhado vaga para participar de curso na NASA, nos Estados Unidos

Gabriella Pinheiro - 20 de outubro de 2025

Imagem mostra equipe Veratz de Robótica, do ensino fundamental do Colégio Veratz, em Catalão. (Foto: Arquivo Pessoal)

Duas semanas após ganharam o direito a participar de um curso na NASA, nos Estados Unidos (EUA), a equipe Veratz de Robótica, do ensino fundamental do Colégio Veratz, em Catalão, foi premiada como melhor projeto na Mostra Nacional de Robótica (MNR).

O anúncio foi feito durante o último final de semana, quando o grupo participava do Robótica 2025, um dos maiores torneios da América Latina, realizado na cidade de Vitória, no Espírito Santo (ES).

Composta pelos alunos do 9º ano Gustavo Henrique, Augusto Felix, Camila Cândido, Miguel Gomes e Emanuelle Márcia, a equipe desenvolveu um robô inteligente que monitora barragens em casos de possível rompimento.

O aparelho é composto por um Arduino, câmera, sensores de distância, GPS e um acelerômetro, sendo capaz de avisar a Defesa Civil, que emite um alerta para a população deixar as casas em caso de risco iminente.

Ao Portal 6, o técnico da equipe, Leandro Hall, afirmou estar contente com o resultado obtido pelo grupo e explicou que a proposta visa ajudar famílias que vivem em regiões próximas a barragens.

“É uma sensação de dever cumprido, com um projeto tão bonito, que vai ajudar famílias que moram perto de barragens, evitando possíveis mortes. […] Isso mostra a força do projeto: tanto lá em São Paulo, que levou os alunos para participar e conquistar o prêmio da NASA, quanto agora, sendo reconhecido e premiado na Mostra Nacional de Robótica. A gente fica muito feliz”, destaca.

Vaga para Nasa

Conforme divulgado anteriormente pela própria reportagem, além da nova conquista, os alunos também ficaram em 1º lugar na categoria Melhor Projeto Inovador no Hakanabe, do Grupo Nave à Vela de Educação e Arco Educação, um dos principais eventos da categoria no país.

Com isso, o grupo conquistou uma vaga para participar de um programa na NASA, nos Estados Unidos (EUA). A data, porém, ainda não foi divulgada.

“A gente está muito feliz. Tivemos a sensação de dever cumprido, de que conseguimos fazer tudo da melhor forma possível. Colocamos Catalão no mapa da tecnologia. O que eles vão fazer tem potencial. São os líderes do nosso futuro, criando inovações que vão ajudar muita gente. É um pensamento que vai além de si mesmo: é sobre a sociedade como um todo”, finalizou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!