Briga entre marombados das polícias civil e militar liga alerta na Secretaria de Segurança Pública em Goiás

Ambos foram afastados temporariamente das funções após troca de acusações em redes sociais

Danilo Boaventura - 20 de outubro de 2025

Coronel da Polícia Militar Edson Raiado e o delegado de Polícia Civil Carlos Alfama tiveram discussão pública nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A recente briga pública, com troca de acusações em redes sociais entre o coronel da Polícia Militar Edson Raiado e o delegado de Polícia Civil Carlos Alfama, ambos afastados temporariamente de suas funções pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO), levanta um debate interno que pode trazer consequências para as forças policiais do estado.

Rápidas apurou que, no entorno do secretário de Segurança Pública, Renato Brum, há quem defenda a criação de um rígido código de conduta digital para todas as forças policiais com o objetivo de evitar que esse tipo de briga pública aconteça e abale a confiança da sociedade nas instituições de segurança.

