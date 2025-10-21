Construção de ponte vai reduzir distância para motoristas de 16 km para 100 m

Nova estrutura entre Araquari e Guaramirim promete revolucionar o tráfego e impulsionar a economia local

Pedro Ribeiro - 21 de outubro de 2025

(Imagem: Divulgação)

Um novo projeto de infraestrutura no Norte de Santa Catarina deve transformar a mobilidade entre Araquari e Guaramirim.

A construção de uma ponte sobre o Rio Itapocu vai reduzir o trajeto entre as duas cidades de 16 quilômetros para apenas 100 metros.

A estrutura, feita em concreto armado, terá 100 metros de extensão e 13 metros de largura, com duas faixas de rolamento, calçadas e ciclovia.

Ela substituirá a antiga ponte pênsil, interditada pela Defesa Civil após apresentar problemas estruturais.

O investimento estimado é de R$ 12,1 milhões, incluindo serviços de terraplenagem, fundações, drenagem, sinalização e paisagismo no entorno.

Além de encurtar o caminho entre os municípios, a nova ponte promete oferecer travessia mais rápida e segura para motoristas, pedestres e ciclistas.

Impulso econômico e regional

A obra é vista como estratégica para o desenvolvimento da região, facilitando o transporte de cargas e o deslocamento de trabalhadores.

Durante a construção, o projeto deve gerar empregos diretos e indiretos, além de estimular o comércio e o setor logístico.

As prefeituras já aprovaram o projeto e trabalham na captação dos recursos necessários para o início das obras.

Quando concluída, a ponte deve reforçar a integração entre Araquari e Guaramirim e servir como um novo eixo de crescimento urbano e econômico.