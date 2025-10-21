Nova lei aprovada reduz IPVA e deixa 40% mais barato; ela entra em vigor em 2026

Estado terá a menor alíquota do país e medida vai beneficiar mais de 3 milhões de motoristas

Pedro Ribeiro - 21 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

O Paraná vai adotar uma das maiores reduções de IPVA do Brasil a partir de 2026.

A nova lei estadual, já sancionada, reduz a alíquota do imposto de 3,5% para 1,9% sobre o valor venal dos veículos, o que representa uma queda de 45%.

Com a mudança, o IPVA paranaense passa a ser o mais baixo do país entre os automóveis de passeio, trazendo alívio financeiro para cerca de 3,4 milhões de motoristas.

O impacto é expressivo: um carro avaliado em R$ 50 mil, que hoje paga R$ 1.750 de imposto, passará a pagar R$ 950.

Já um Volkswagen T-Cross Sense, estimado em R$ 115,2 mil pela Tabela Fipe, teria o IPVA reduzido de R$ 4,6 mil (em São Paulo) para cerca de R$ 2,1 mil no Paraná.

A redução atinge principalmente veículos de passeio, mas também contempla motocicletas, caminhonetes e camionetas. No total, mais de 83% da frota tributada do estado será beneficiada.

Categorias como ônibus, caminhões, utilitários de carga, veículos movidos a GNV e os usados por locadoras continuarão com a alíquota de 1%. O cálculo seguirá baseado na Tabela Fipe, atualizada anualmente conforme o valor de mercado.

Para compensar a queda na arrecadação, o governo vai elevar de 10% para 20% a multa por atraso no pagamento do IPVA.

A expectativa é recuperar parte da receita com o retorno de veículos emplacados em estados vizinhos, como Santa Catarina, onde a taxa é de 2%.