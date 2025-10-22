Motorista de aplicativo resolve colocar placa com aviso direto aos passageiros: “Proibido”
Um aviso inusitado chamou atenção por seu tom direto e sua lista de proibições inesperadas para quem embarca
Um motorista de aplicativo decidiu adotar uma forma bem direta para lidar com comportamentos indesejados durante as corridas.
Uma placa com o título “PROIBIDO” e uma lista de regras foi afixada no interior do carro, chamando atenção de passageiros e viralizando nas redes sociais.
No aviso, o condutor deixa claro o que não será tolerado dentro do veículo. Entre as proibições estão: crianças em pé no banco, penduradas na janela, sacolas molhadas nos assentos, pentear o cabelo, cortar as unhas, fumar, transportar crianças sem cadeirinha e bater a porta.
O motorista encerra a placa com um aviso final e objetivo:
“Qualquer dano no veículo é de responsabilidade do passageiro.”
A mensagem dizia:
A publicação feita por um passageiro rapidamente se espalhou, gerando comentários divididos. Enquanto alguns usuários elogiaram o motorista pela firmeza e cuidado com o carro, outros acharam o tom da mensagem exagerada.
Ainda assim, muitos destacaram que as regras são, na verdade, gestos básicos de respeito e segurança.
Confira a postagem na íntegra:
