Motorista de aplicativo resolve colocar placa com aviso direto aos passageiros: “Proibido”

Um aviso inusitado chamou atenção por seu tom direto e sua lista de proibições inesperadas para quem embarca

Magno Oliver - 22 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / Uberdeprê)

Um motorista de aplicativo decidiu adotar uma forma bem direta para lidar com comportamentos indesejados durante as corridas.

Uma placa com o título “PROIBIDO” e uma lista de regras foi afixada no interior do carro, chamando atenção de passageiros e viralizando nas redes sociais.

No aviso, o condutor deixa claro o que não será tolerado dentro do veículo. Entre as proibições estão: crianças em pé no banco, penduradas na janela, sacolas molhadas nos assentos, pentear o cabelo, cortar as unhas, fumar, transportar crianças sem cadeirinha e bater a porta.

O motorista encerra a placa com um aviso final e objetivo:

“Qualquer dano no veículo é de responsabilidade do passageiro.”

A mensagem dizia:

“PROIBIDO

– Crianças ficarem em pé no banco

– Crianças pendurarem na janela

– Colocar sacolas molhadas em cima do banco

– Pentear o cabelo

– Cortar as unhas / Fumar

– Transportar crianças sem cadeirinha

– Bater a porta

(Qualquer dano no veículo é de responsabilidade do passageiro)

A publicação feita por um passageiro rapidamente se espalhou, gerando comentários divididos. Enquanto alguns usuários elogiaram o motorista pela firmeza e cuidado com o carro, outros acharam o tom da mensagem exagerada.

Ainda assim, muitos destacaram que as regras são, na verdade, gestos básicos de respeito e segurança.

