Pedreiro ensina como acabar com toda a umidade da parede de forma simples, sem precisar gastar com obra

Com um produto específico e alguns passos simples, ele mostrou como eliminar um incômodo antigo

Magno Oliver - 22 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Aquisefazoficial)

Um vídeo publicado no YouTube viralizou ao mostrar um truque prático e barato para eliminar a umidade das paredes, problema que afeta muitas casas, especialmente em períodos chuvosos.

A dica veio de um pedreiro experiente, que ensina o passo a passo de forma direta e sem necessidade de grandes reformas.

No vídeo, ele explica que o primeiro passo é raspar toda a área afetada até que a parede fique bem sólida. Segundo o profissional, essa parte é essencial para remover as camadas comprometidas pela umidade e garantir a aderência dos produtos que serão aplicados em seguida.

Pedreiro ensina como acabar com toda a umidade da parede de forma simples, sem precisar gastar com obra

Depois da raspagem, o pedreiro recomenda o uso de um produto chamado fundo preparador, que ajuda a selar a parede e impedir que a umidade volte a aparecer. O produto é encontrado facilmente em lojas de materiais de construção e pode ser aplicado com pincel pequeno ou um rolo.

Para situações mais graves em que o esfarelamento atinge o tijolo, ele indica um reforço: o Endure Slim, da marca Argaplan, um produto específico para endurecer e restaurar paredes muito danificadas. Segundo o profissional, o resultado é imediato e o acabamento fica firme e resistente.

A técnica vem sendo elogiada por internautas por unir simplicidade e eficácia. Sem necessidade de obra, o método apresentado mostra que com orientação correta e produtos acessíveis, é possível resolver problemas comuns da casa com economia e praticidade.

Confira os detalhes:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!