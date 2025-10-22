Prefeitura fará alterações no trânsito para desfile cívico-militar em celebração aos 92 anos de Goiânia; veja mudanças

SET divulgou detalhes das intervenções temporárias, dando recado a quem precise passar pela região

Paulo Roberto Belém - 22 de outubro de 2025

Alterações são por conta do Desfile Cívico celebrativo ao aniversário de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Motoristas que têm a região da Avenida 24 de Outubro como itinerário diário, mesmo no feriado do aniversário de Goiânia, devem ficar atentos às alterações no trânsito na via do Setor Campinas, em razão do Desfile Cívico-Militar celebrativo aos 92 anos da capital.

A partir das 23h desta quarta-feira (22), começam os bloqueios pontuais em quadras adjacentes à avenida, para montagem inicial da estrutura do evento, divulgou a Prefeitura.

Com isso, serão interditadas trechos da Rua Benjamin Constant, entre as avenidas Pará e 24 de Outubro; e entre as avenidas 24 de Outubro e Alberto Miguel.

Também serão impactadas a Rua Ipameri, entre a Avenida 24 de outubro e Avenida Alberto Miguel e novamente a Rua Ipameri, entre a Avenida Pará e a Avenida 24 de Outubro.

Bloqueio total

A interdição total da avenida, no trecho entre a Praça Joaquim Lúcio e a Avenida Santa Luzia, ocorrerá a partir das 23h desta quinta-feira (23), permanecendo até às 18h de sexta-feira (24), quando a estrutura for desmontada.

A Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET) informou que para não atrapalhar tanto a rotina do comércio da região e de quem passa por ali, o tráfego na Avenida 24 de Outubro será mantido normalmente durante toda a quinta-feira.

“Apenas a partir das 23 horas faremos o bloqueio total da via, que permanecerá interditada até terminar de desmontar a estrutura”, explicou a pasta, que complementou que equipes farão todo o monitoramento e segurança durante as intervenções temporárias.

O recado é para aqueles que podem recorrer a itinerários que fujam da região. A pasta orientou a busca de rotas alternativas durante os períodos de bloqueio. “Agentes de trânsito estarão posicionados para orientar condutores e pedestres”, pontuaram.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!