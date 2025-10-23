Comerciantes de Anápolis relatam prejuízos após Equatorial trocar poste sem aviso prévio

Denunciantes apontam que a energia só retornou após as 17h, mesmo com as promessas de 'religação imediata'

Samuel Leão - 23 de outubro de 2025

Funcionários da Equatorial trocando poste na rua Silvânia, por volta das 14h da tarde. (Foto: Reprodução)

Era uma quarta-feira (22) normal no bairro Anexo Itamaraty, na Grande Jaiara, em Anápolis, quando, em pleno expediente, diversos comerciantes da região enfrentaram uma interrupção súbita no fornecimento de energia.

Funcionários tiveram que interromper suas atividades, produtos se perderam e clientes tiveram pedidos atrasados pela ocorrência. Ao buscar respostas para a interrupção, um empresário se deparou com equipes da Equatorial Energia trocando um poste da rua Silvânia.

Em entrevista ao Portal 6, o comerciante e economista Rosembergue Silva, de 55 anos, relatou não ter recebido nenhum comunicado da empresa sobre a ação, que deveria ter sido previamente anunciada para ocorrer durante um dia útil.

“A energia acabou no começo da tarde e, por volta das 14h30, fui lá ver o pessoal da Equatorial trabalhando. Me disseram que desligaram o sistema para trocar um poste e que demoraria uma hora e meia para retornar. Formalizei uma reclamação pelo telefone deles e a atendente me disse que não tinha nada programado para desligarem a energia, por isso não fizeram o comunicado, e que a religação ocorreria imediatamente”, contou.

Apesar da promessa, a retomada do serviço não aconteceu, mesmo após duas horas, e cerca de 20 funcionários da empresa, que atua na fabricação de doces, acabaram “perdendo” o resto da tarde de trabalho.

Tachos que produziam doces naquele momento ficaram parados, mesmo depois de cheios, gerando um grande prejuízo pela perda da matéria-prima e do ponto dos produtos.

José Inocêncio, de 75 anos, dono de uma serralheria na região, também sofreu com a parada e teve que remarcar a entrega de serviços já combinados.

“A gente se planeja e tem serviços para entregar. Quando a energia é cortada sem aviso assim acabamos ficando no prejuízo. Muitos clientes não entendem a situação, tem solda que tá no meio e a gente tem que parar, é uma dor de cabeça”, desabafou.

Por fim, os empresários apontam que a energia só retornou após as 17h.

A reportagem entrou em contato com a Equatorial Energia para colher esclarecimentos sobre os fatos. Porém, até o fechamento da matéria, não houve retorno da concessionária. O espaço segue aberto.

