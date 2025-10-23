Número de jovens empreendedores em Goiás cresceu quase cinco vezes nos últimos 6 anos

Dados apontam que número de MEIs abertos desde 2019 vem crescendo sequencialmente

Gabriella Pinheiro - 23 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Em sete anos, o número de microempreendedores individuais (MEIs) abertos em Goiás por pessoas com idade entre 15 e 29 anos aumentou em quase cinco vezes. Os dados foram levantados pela Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg).

Segundo a pesquisa, em 2019, o total de MEIs registrados no estado somava 9.960. Em comparação, neste ano foram contabilizados 47.869 nessa faixa etária.

Entre as pessoas com idade entre 30 e 45 anos, os números também chamam atenção: o total passou de 38.697 — há sete anos — para 50.038.

Em relação às pessoas com idade entre 46 e 59 anos, houve uma leve diminuição. Em 2019, o total era de 18.757, enquanto neste ano foram registradas 18.258 novas aberturas.

O mesmo movimento foi notado entre aqueles com idade superior a 60 anos, que apresentaram queda de 6.710 em 2019 para 4.024 em 2025.

Recorde de MEIs

De acordo com a Juceg, mesmo faltando quase três meses para o término do ano, Goiás já ultrapassou a marca registrada em 2024 — de 105.744 — e contabiliza um total de 106.105 microempreendedores individuais (MEIs).

Para o presidente da autarquia, Euclides Siqueira, um dos motivos para esse crescimento são os incentivos oferecidos aos microempreendedores, como o programa Mais Crédito, que disponibiliza empréstimos de até R$ 30 mil com condições facilitadas.

Além disso, também são oferecidos financiamentos acima de R$ 5 mil por meio do Fundo Garantidor de Crédito (Fundec), criado com recursos do Governo de Goiás.

“A evolução expressiva do MEI em Goiás acompanha o movimento nacional. Esse salto reforça a importância do segmento na geração de receita, inclusão produtiva e fortalecimento dos negócios”, destacou Siqueira.

