Nove apostas em Goiás batem na trave e garantem prêmios na Mega-Sena

Próximo sorteio acontece neste sábado (25), com prêmio avaliado em R$ 95 milhões

Davi Galvão - 24 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Nove apostas goianas acertaram cinco das seis dezenas da Mega-Sena e garantiram parte do montante no concurso 2931, realizado na noite desta quinta-feira (23).

Os números sorteados foram 04 – 19 – 23 – 36 – 47 – 52, embora nenhum jogo tenha cravado todas as combinações.

A aposta goiana de maior retorno foi feita em Goiânia, no formato simples, isto é, sem ser bolão, e rendeu ao sortudo R$ 111.538,25. Além desta, outros quatro jogos na capital também acertaram cinco dezenas, levando um prêmio de R$ 44.615,30 e três de R$ 22.307,65.

Os demais jogos vencedores foram realizados em Nova Crixás, Goianápolis e Catalão, todos também rendendo R$ 22.307,65 sendo que, no último município, o bilhete foi feito no esquema de bolão, dividido em oito costas.

A última aposta vencedora do estado foi em Baliza, também no formato de bolão em oito cotas, rendendo R$ 44.615,28.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece neste sábado (25), com prêmio avaliado em R$ 95 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

