Nove apostas em Goiás batem na trave e garantem prêmios na Mega-Sena

Próximo sorteio acontece neste sábado (25), com prêmio avaliado em R$ 95 milhões

Davi Galvão Davi Galvão -
Mega-Sena
Imagem ilustrativa de cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Nove apostas goianas acertaram cinco das seis dezenas da Mega-Sena e garantiram parte do montante no concurso 2931, realizado na noite desta quinta-feira (23).

Os números sorteados foram 04 – 19 – 23 – 36 – 47 – 52, embora nenhum jogo tenha cravado todas as combinações.

A aposta goiana de maior retorno foi feita em Goiânia, no formato simples, isto é, sem ser bolão, e rendeu ao sortudo R$ 111.538,25. Além desta, outros quatro jogos na capital também acertaram cinco dezenas, levando um prêmio de R$ 44.615,30 e três de R$ 22.307,65.

Publicidade
Leia também

Os demais jogos vencedores foram realizados em Nova Crixás, Goianápolis e Catalão, todos também rendendo R$ 22.307,65 sendo que, no último município, o bilhete foi feito no esquema de bolão, dividido em oito costas.

A última aposta vencedora do estado foi em Baliza, também no formato de bolão em oito cotas, rendendo R$ 44.615,28.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece neste sábado (25), com prêmio avaliado em R$ 95 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias