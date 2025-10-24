Prefeitura intensifica limpeza de bocas de lobo para prevenir alagamentos em Anápolis

Ação reforça o trabalho de drenagem e saneamento básico com a chegada do período chuvoso

Da Redação - 24 de outubro de 2025

(Foto: Paulo de Tarso/Secom)

A Prefeitura de Anápolis intensificou nesta semana as ações de limpeza e manutenção das bocas de lobo em diversos pontos da cidade. O objetivo é prevenir alagamentos e fortalecer o sistema de drenagem antes do início do período chuvoso.

As frentes de trabalho começaram pela Avenida Brasil Norte e pela região Central, utilizando caminhões de hidrojateamento e sucção. O equipamento aplica jatos de alta pressão que removem resíduos sólidos e líquidos acumulados, garantindo a desobstrução completa das redes de drenagem.

A operação é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, que também mantém equipes atuando em outras ações de zeladoria, como poda de árvores, roçagem, capina e manutenção de áreas verdes.

De acordo com a pasta, o cronograma de limpeza será ampliado para outros bairros nas próximas semanas, com o objetivo de garantir o pleno funcionamento das galerias pluviais e reduzir o risco de transtornos durante as chuvas.

A Prefeitura de Anápolis reforça ainda o pedido de colaboração da população para evitar o descarte irregular de lixo nas vias públicas e bocas de lobo, prática que compromete o sistema de drenagem e pode provocar alagamentos.

