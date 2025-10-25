10 palavras que têm acento e que a maioria das pessoas esquece de colocar

Para evitar deslizes e escrever sempre corretamente, vale revisar esses termos que causam confusão

Pedro Ribeiro - 25 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Imagens USP)

Algumas palavras da língua portuguesa parecem simples, mas enganam muita gente por causa de um pequeno detalhe: o acento.

E é justamente por isso que tantos erram na escrita.

Mesmo quem domina bem o português às vezes esquece que certas palavras pedem acento gráfico, o que muda totalmente a pronúncia e até o sentido.

Para evitar deslizes e escrever sempre corretamente, vale revisar essas palavras que causam confusão.

10 palavras que têm acento e que a maioria das pessoas esquece de colocar

1. Pôde

Essa é uma das palavras mais esquecidas quando o assunto é acento.

“Pôde”, com acento circunflexo, é o passado de “pode”. Escrever sem acento muda completamente o tempo verbal e o sentido da frase.

2. Pé

Simples, mas muitas vezes digitado errado.

“Pé” sempre leva acento agudo, e sua ausência é um erro de ortografia.

3. Vêm

Outra confusão comum. “Vêm”, com acento, é a forma do verbo vir no plural (eles/elas vêm).

Sem acento, vira “vem”, no singular.

4. Avó

Muita gente escreve “avo” e nem percebe o erro. “Avó”, com acento agudo, é a mãe da mãe ou do pai.

Já “avo” (sem acento) significa dividir algo em partes menores.

5. Você

Uma das palavras mais usadas na língua portuguesa e, ainda assim, muitos esquecem o acento.

“Você” leva acento circunflexo no “ê” e nunca deve ser escrito como “voce”.

6. Têm

Assim como “vêm”, “têm” também é plural. É a forma do verbo ter usada para “eles/elas têm”.

Sem o acento, fica “tem”, no singular.

7. Só

Muitos acham que o acento de “só” caiu com o novo acordo ortográfico, mas não é bem assim.

Ele continua existindo quando a palavra tem sentido de “somente” e há risco de ambiguidade.

8. Índio

Outro erro comum é escrever “indio” sem acento.

O correto é “índio”, com acento agudo, para marcar a tonicidade da primeira sílaba.

9. Café

Apesar de parecer óbvio, muita gente acaba esquecendo o acento ao digitar rápido.

“Café” sempre leva acento agudo no “é”.

10. Herói

Por fim, “herói” também entra na lista.

Escrever “heroi” sem acento é um erro, já que o acento agudo indica a tonicidade e a correta pronúncia da palavra.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!