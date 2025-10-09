Empresa de Virginia Fonseca recebe autuação do Procon Goiás após deixar clientes na mão

Entre 2024 e 2025, o órgão recebeu cerca de 340 reclamações relacionadas à marca

Davi Galvão
Virginia
Influenciadora Virginia Fonseca. (Foto: Reprodução/Instagram)

O Procon Goiás autuou a empresa de cosméticos WePink por descumprir prazos de entrega de produtos vendidos no site e por não oferecer suporte adequado aos consumidores no pré e pós-venda.

Entre 2024 e 2025, o órgão recebeu cerca de 340 reclamações relacionadas à marca, principalmente por atrasos ou ausência de entrega.

Em uma das denúncias, uma consumidora relatou ter feito uma compra há cerca de sete meses e nunca recebeu os produtos. Ela pediu o cancelamento e o estorno do valor pago, mas não obteve retorno.

O Procon também destacou o forte apelo da marca nas redes sociais com transmissões ao vivo em que influenciadores divulgam promoções e disponibilizam links para compra.

Mesmo diante das inúmeras queixas sobre atrasos, cancelamentos ignorados e dificuldade de contato com a empresa, as lives seguem ocorrendo.

O superintendente do Procon Goiás, Marco Palmerston, explicou que os produtos anunciados devem ser entregues ao consumidor. Se o primeiro prazo não foi cumprido e o cliente ainda desejar o item, a empresa deve definir um novo prazo.

“O atraso ou a não entrega de uma mercadoria anunciada configura como descumprimento de oferta. E caso isso aconteça, o consumidor tem o direito de exigir outro produto equivalente ou a restituição integral do valor pago, além dos custos de envio e eventuais perdas e danos financeiros”, afirmou.

Ele destacou ainda que, se o primeiro prazo não for cumprido e o consumidor mantiver o interesse, a empresa deve definir um novo prazo para entrega.

Histórico

Diante do volume de queixas registradas em 2024, o Procon notificou a WePink no início de 2025 para que apresentasse explicações sobre os atrasos e a falta de entregas. A empresa tinha 20 dias para enviar a documentação, mas não cumpriu o prazo e foi penalizada.

Além da atuação contra a loja virtual, os quiosques da WePink nos shoppings Flamboyant e Passeio das Águas, em Goiânia, foram notificados para esclarecer políticas de preços e promoções.

Após a análise dos documentos apresentados, não foram encontradas irregularidades nesses pontos físicos.

