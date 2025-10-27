Caminhoneiro tenta fugir da PRF em Jataí e acidente revela motivo impressionante

Condutor do caminhão aumentou subitamente a velocidade na rodovia, invadiu a contramão e colidiu lateralmente com outro veículo

Samuel Leão - 27 de outubro de 2025

PRF apreendeu as drogas após o motorista tentar fugir e se envolver em um acidente. (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Goiás apreendeu mais de 170 quilos de entorpecentes no domingo (26), em Jataí. A descoberta só foi possível após o motorista que levava as drogas se envolver em um acidente, enquanto tentava fugir da fiscalização.

A operação iniciou com informações levantadas pela Inteligência da PRF. As equipes abordaram um caminhão tipo sider e deram início a um acompanhamento do veículo, para realizar uma verificação na Unidade Operacional de Jataí.

No entanto, o condutor do caminhão aumentou subitamente a velocidade na rodovia, invadiu a contramão e colidiu lateralmente com outro veículo. Após a colisão, ele perdeu o controle, saiu da pista e o caminhão tombou.

O motorista em fuga foi socorrido em estado grave, mas veio a falecer horas depois. O condutor do outro veículo envolvido no acidente saiu ileso.

Em meio à carga que estava sendo transportada, os policiais encontraram diversos fardos com grande quantidade de drogas.

Foram apreendidos 26,3 kg de pasta base de cocaína e 148,55 kg de skunk, variedade também conhecida como “super-maconha”.

Balanço

Ao longo do final de semana, a PRF realizou diversas abordagens nas rodovias goianas, especialmente nas rotas que ligam a capital aos destinos turísticos do estado. Nenhuma morte foi registrada, apesar de 28 acidentes e 17 feridos terem sido contabilizados.

No total, 2.423 veículos foram fiscalizados e 3.093 pessoas foram abordadas, resultando em 554 autuações por infrações de trânsito. Além disso, 1.140 testes do bafômetro foram realizados, somando dois condutores autuados por crimes de trânsito.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!