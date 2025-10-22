Jovem é condenado por tentar matar esposa e filhos jogando carro contra árvore, em Jataí

Conforme denúncia, autor estava bêbado e ainda teria desferido diversas agressões contra companheira

Paulo Roberto Belém - 22 de outubro de 2025

Ford Fiesta ficou totalmente destruído depois de ter sido jogado contra a árvore. (Foto: Reprodução)

A Justiça de Goiás condenou um jovem, de 22 anos, por jogar o carro contra uma árvore, na intenção de matar a esposa e os dois filhos menores em Jataí, cidade que fica no Sudoeste Goiano, em 2024.

Denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), Luciano Gabriel Portela da Silva recebeu pena de 32 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, além de 6 meses de detenção por uma série de crimes.

A ele, foram imputados tentativa de homicídio qualificado contra a companheira, a filha de um ano e o filho de três anos de idade, além do crime de embriaguez ao volante, de acordo com a sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Jataí.

No delito contra a companheira, a conduta foi qualificada, ainda, como tentativa de feminicídio.

Como aconteceu

Segundo a denúncia, no dia 04 de novembro de 2024, o réu conduzia um veículo em estado de embriaguez quando passou a agredir a companheira com tapas, socos, puxões de cabelo e enforcamento, após uma discussão.

Durante o trajeto de volta para casa, ele afirmou que “acabaria com a vida de todos” e colidiu propositalmente o Ford Fiesta contra a árvore, estando a 80 km/h.

O impacto deixou a filha de um ano com fraturas nas duas pernas, e o filho de três anos sofreu escoriações leves. A companheira apresentava marcas no pescoço e no corpo. No veículo, os policiais encontraram uma porção de maconha em posse do acusado.

O crime foi reconhecido como cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, agravado pelo fato de as vítimas estarem dentro de um carro conduzido pelo agressor, o que dificultou qualquer possibilidade de defesa.

Com a decisão do júri, o réu permanecerá preso para cumprimento imediato da pena, conforme determinação judicial.

Direto para a cadeia

De acordo com o MP, a pena deve ser cumprida em regime inicial fechado e foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

A Justiça também determinou a execução imediata da pena, com base em entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Individualizando os crimes, o acusado foi condenado a 10 anos de reclusão pela tentativa de feminicídio contra a companheira; a 8 anos e 4 meses pela tentativa de homicídio contra o filho de três anos; a 19 anos e 2 meses pela tentativa contra a filha de um ano; e a 6 meses de detenção.

Além disso, foram imputados 10 dias-multa e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por seis meses, pelo crime de embriaguez ao volante.

