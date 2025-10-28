Ciclista morre em Goiânia após ser atropelado por motorista que fugiu; câmera registrou acidente

Vítima ficou 15 dias internado em hospital, mas faleceu mesmo com esforço das equipes médicas

Samuel Leão - 28 de outubro de 2025

Erinaldo não resistiu aos ferimentos e morreu no Hugol> (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança flagraram o exato momento que um ciclista, que trafegava pela Avenida Anápolis, no Setor Residencial Sonhos Dourados, em Goiânia, é atingido pelas costas por uma caminhonete preta, que foge do local logo em seguida e o deixa no chão.

O caso aconteceu no dia 16 de outubro e, apesar de receber tratamentos, a vítima não resistiu e faleceu nesta segunda-feira (27).

Identificado como Erinaldo da Costa da Silva, 36 anos, ele morreu após 15 dias internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol), sendo 13 deles em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O ciclista trafegava na faixa da direita da via quando foi surpreendido pelo veículo, que o acertou por trás. O condutor da caminhonete não prestou qualquer tipo de socorro e fugiu do local sem deixar informações.

A vítima foi socorrida por terceiros que acionaram o Corpo de Bombeiros. Após receber os primeiros socorros, foi encaminhado ao Hugol, onde recebeu atendimento especializado.

Ele foi submetido a procedimentos cirúrgicos permaneceu internado sob cuidados intensivos, mas apesar das medidas médicas adotadas pela equipe hospitalar, o ciclista não resistiu e veio a óbito na unidade.

O caso foi registrado na Polícia Civil (PC) e as investigações continuam para identificar o condutor da caminhonete preta e esclarecer os fatos do acidente.

