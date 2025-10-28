Últimos dias para moradores de Aparecida de Goiânia regularizarem dívidas sem custas judiciais

Interessados poderão ser atendidos em todas as unidades do SAC do município

Aparecida de Goiânia
Vista aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia está oferecendo, até esta sexta-feira (31) um serviço especial nas unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) para quem deseja solicitar a gratuidade de Justiça e possui pendências com o município, como IPTU, ITU e outras taxas atrasadas.

A medida permite que moradores em situação de vulnerabilidade econômica sejam isentos do pagamento de custas processuais, despesas e honorários periciais em ações judiciais e custas extrajudiciais, como protesto em cartório, por exemplo.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30, em todas as unidades do SAC Aparecida — localizadas no Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial.

A ação antecede a Semana Nacional de Conciliação, que acontecerá de 03 a 07 de novembro em todo o país.

Para ter direito ao benefício, o contribuinte deve comprovar que não possui condições financeiras de pagar as despesas do processo sem comprometer a própria renda familiar.

Os interessados precisam apresentar RG e CPF (ou CNH), comprovante de endereço atualizado, comprovante de renda ou uma autodeclaração de hipossuficiência. Outros documentos podem ser solicitados pelo juiz responsável.

