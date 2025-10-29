Melhor sorveteria artesanal de Anápolis vai dar sorvete de graça a quem tiver coragem de ir fantasiado no Halloween

Vale soltar a imaginação e caprichar na produção, porque qualquer caracterização temática já garante o mimo na Berry’s

Gabriella Licia - 29 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação/Berry’s Anápolis)

A Berry’s Ice Food entrou no clima de Halloween e promete uma ação deliciosa — e divertida — para os anapolinos que adoram um bom sorvete e não têm medo de se jogar na brincadeira.

Durante a promoção especial “compre um, leve outro”, quem tiver coragem de ir fantasiado no dia 31 de outubro garante um mimo exclusivo: o segundo sorvete sai totalmente de graça.

A iniciativa deve movimentar a loja e espalhar o clima animado do Halloween, unindo sabor, criatividade e aquele toque de travessura que a data pede.

Localizada na Avenida São Francisco, no bairro Jundiaí, a Berry’s é conhecida como a melhor sorveteria artesanal de Anápolis e vem conquistando o público com eventos temáticos, promoções e sabores irresistíveis.

Vale soltar a imaginação e caprichar na fantasia, porque qualquer caracterização já garante o brinde.

Mas é bom se apressar: a promoção é por tempo limitado — e, neste Halloween, na Berry’s, o susto é de alegria e o doce é em dobro.