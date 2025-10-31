Estalos da geladeira à noite: entenda quando é normal e quando é problema

Nem sempre o barulho indica defeito, mas há situações que pedem atenção

Magno Oliver - 31 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Franksângela)

Quem nunca levou um susto com um estalo alto vindo da geladeira no meio da madrugada?

O barulho, que costuma ser mais notado durante a noite por causa do silêncio, pode até parecer preocupante, mas nem sempre é sinal de defeito.

Em muitos casos, ele faz parte do funcionamento normal do eletrodoméstico.

Por outro lado, existem situações em que o ruído pode indicar algo fora do comum — como peças desalinhadas, sujeira acumulada ou falhas no motor.

Entender a origem desses sons é o primeiro passo para saber se a geladeira está apenas “trabalhando” ou se precisa de uma visita técnica.

Estalos noturnos: entenda o que é normal

Os estalos vindos da geladeira, especialmente à noite, são resultado de processos internos naturais.

À medida que o aparelho resfria e esquenta — o que acontece várias vezes ao dia —, as peças internas sofrem pequenas dilatações e contrações por causa da variação de temperatura.

Esse movimento gera ruídos semelhantes a pequenos “cliques” ou “estalos secos”.

Nos modelos mais antigos, o som também pode ser causado pelo gelo se soltando das paredes do congelador.

Já as geladeiras modernas, do tipo frost free, não acumulam gelo, mas ainda produzem estalos por conta da movimentação dos materiais e do fluxo do fluido refrigerante dentro dos tubos. Tudo isso é absolutamente normal.

Quando o barulho pode indicar um problema

Apesar de a maioria dos sons ser inofensiva, há alguns sinais que merecem atenção.

Ruídos muito altos, chiados constantes, zumbidos intensos ou batidas repetitivas podem indicar peças soltas, compressor sobrecarregado ou ventilador com defeito.

Vibrações excessivas também são um alerta.

Elas geralmente acontecem quando a geladeira está desnivelada ou com prateleiras e gavetas mal encaixadas. Além de causar incômodo, isso pode afetar o desempenho do aparelho a longo prazo.

Outros sinais que pedem cuidado

Se o barulho vier acompanhado de outros sintomas, é importante agir rapidamente. Queda na refrigeração, mau cheiro, vazamento de água ou superaquecimento na parte traseira indicam que pode haver um problema técnico.

Nesses casos, o ideal é desligar o equipamento e chamar uma assistência especializada para fazer a verificação.

Como evitar barulhos e manter o bom funcionamento

A manutenção preventiva é sempre a melhor solução. Mantenha a geladeira limpa, nivelada e com boa ventilação. Evite encostar o eletrodoméstico em paredes ou móveis, pois isso pode intensificar os ruídos.

Mesmo que os estalos sejam normais, prestar atenção a mudanças nos sons do aparelho ajuda a detectar possíveis falhas antes que se tornem problemas maiores.

E, claro, se a dúvida persistir, consultar um técnico é sempre a opção mais segura.