Pesquisadores descobrem a resposta sobre quem nasceu primeiro: o ovo ou a galinha

Gabriel Yuri Souto - 31 de outubro de 2025

Logo nas primeiras páginas da curiosidade humana, surge o paradoxo eterno: o que veio primeiro — a galinha ou o ovo? Centenas de gerações mergulharam nesse enigma como se fosse um duelo filosófico. Mas agora, segundo cientistas que aplicaram supercomputadores no estudo da casca de ovo, temos uma resposta — e ela aponta para a galinha.

Pesquisadores da University of Sheffield e da University of Warwick, no Reino Unido, descobriram que a proteína chamada ovocledidin‑17 (OC-17), essencial para a formação da casca de ovo, só é produzida nos ovários das galinhas. Ou seja: sem a galinha, a proteína não existiria; sem a proteína, não haveria casca de ovo.

O estudo, publicado em 2010, utilizou simulações computacionais avançadas para registrar como a OC-17 “gruda” partículas de carbonato de cálcio e as transforma em cristais de calcita — que, por fim, formam a casca. Em termos práticos, isso significa que, no contexto dessa proteína, a galinha veio antes do ovo.

Os cientistas relatam que a OC-17 age como um catalisador: ela “agarra” nanopartículas de carbonato de cálcio, desencadeia o processo de cristalização e depois se afasta — liberando-se para iniciar outro ciclo rapidamente. Esse efeito permite que a casca se forme em questão de horas, ponto fundamental para que o ovo tenha uma proteção rígida na qual o embrião possa se desenvolver.

Mas há uma nuance: os pesquisadores observam que essa resposta “galinha primeiro” vale para ovos de galinha, no contexto da proteína OC-17. O debate maior, que envolve evolução e o surgimento dos primeiros ovos em espécies ancestrais, não está completamente esgotado. Assim, a frase “quem veio primeiro” pode ganhar diferentes respostas, dependendo da escala do questionamento.

Para você que lê agora, a implicação é simples e fascinante: ao quebrar um ovo de galinha, pode-se dizer que está degustando o resultado de uma sequência molecular cuja protagonista é a galinha — ou melhor, a proteína que ela carrega. E isso transforma o velho dilema em um lembrete de que, muitas vezes, o que parece brincadeira de infância esconde labirintos da biologia e da ciência.

Em resumo: segundo os estudos da Sheffield e Warwick, se estivermos falando de ovo de galinha e casca rígida graças à OC-17, a galinha veio antes. Mas a beleza da ciência está em lembrar que respostas “definitivas” muitas vezes dependem de contexto — e que, por trás de uma casca aparentemente simples, existem segredos microscópicos que revelam uma ordem surpreendente do mundo natural.

