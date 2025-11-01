Aparecida de Goiânia tem seis novas unidades de saúde em construção
Obras somam mais de R$ 37 milhões e incluem policlínica, centro de reabilitação, CAPS e novas UBSs em bairros da cidade
Seis novas unidades de saúde estão em construção em Aparecida de Goiânia, como parte do programa de expansão da rede pública do município.
As obras somam mais de R$ 37 milhões em investimentos e incluem desde unidades básicas até centros de atendimento especializado.
Entre os destaques estão a nova Policlínica Municipal, no Setor Cândido de Queiroz, e o Centro Especializado em Reabilitação (CER), que devem se tornar referências no atendimento à população.
Também estão sendo erguidas novas UBSs nos bairros Vila Maria, Bairro Independência e Parque das Nações, além do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Bem Me Quer, voltado à saúde mental.
De acordo com a Administração Municipal, a maior parte das obras deve ser entregue até meados de 2026, em parceria com o Governo Federal.
A iniciativa busca modernizar a estrutura da rede municipal e substituir prédios alugados por unidades próprias, com ambientes amplos, acessíveis e melhor equipados.
O prefeito Leandro Vilela (MDB) afirmou que o objetivo é fortalecer o sistema público e garantir atendimento de qualidade.
“Essas novas unidades vão ampliar o acesso da população e melhorar a capacidade de atendimento da rede municipal”, destacou.
