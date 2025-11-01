Aparecida de Goiânia tem seis novas unidades de saúde em construção

Obras somam mais de R$ 37 milhões e incluem policlínica, centro de reabilitação, CAPS e novas UBSs em bairros da cidade

Isabella Valverde - 01 de novembro de 2025

Prefeito Leandro Vilela acompanha as obras. (Foto: Jhonney Macena /Secom)

Seis novas unidades de saúde estão em construção em Aparecida de Goiânia, como parte do programa de expansão da rede pública do município.

As obras somam mais de R$ 37 milhões em investimentos e incluem desde unidades básicas até centros de atendimento especializado.

Entre os destaques estão a nova Policlínica Municipal, no Setor Cândido de Queiroz, e o Centro Especializado em Reabilitação (CER), que devem se tornar referências no atendimento à população.

Também estão sendo erguidas novas UBSs nos bairros Vila Maria, Bairro Independência e Parque das Nações, além do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Bem Me Quer, voltado à saúde mental.

De acordo com a Administração Municipal, a maior parte das obras deve ser entregue até meados de 2026, em parceria com o Governo Federal.

A iniciativa busca modernizar a estrutura da rede municipal e substituir prédios alugados por unidades próprias, com ambientes amplos, acessíveis e melhor equipados.

O prefeito Leandro Vilela (MDB) afirmou que o objetivo é fortalecer o sistema público e garantir atendimento de qualidade.

“Essas novas unidades vão ampliar o acesso da população e melhorar a capacidade de atendimento da rede municipal”, destacou.

