Trânsito em Goiânia sofrerá alterações no Dia dos Finados; veja o que muda

Capital possui quatro estabelecimentos municipais que devem receber milhares de visitantes no dia de homenagem aos falecidos

Paulo Roberto Belém - 01 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de intervenção da SMT no trânsito de Goiânia. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

Para quem for a cemitérios públicos neste Dia de Finados, em Goiânia, uma observação quanto ao trânsito próximo a esses locais deve ser considerada. Isso porque a Prefeitura anunciou alterações pertinentes.

Nos quatro locais da capital, o trânsito será alterado em todo o perímetro de cada um. A medida tem o intuito de promover a segurança de pedestres e condutores que irão prestar homenagem os falecidos.

No Cemitério Santana, será fechada uma faixa da Avenida Independência, sentido Praça A, em toda a quadra da portaria. No Parque, será interditada parte da Avenida São Domingos.

Agora, no Vale da Paz, uma faixa da rua marginal também será bloqueada para os veículos. No Jardim da Saudade, não haverá alterações. As informações são do Portal Mais Goiás.

Sobre o horário de visitação, este será durante todo o sábado (1º) e domingo (02), das 06h às 18h.

Confira abaixo o endereço de cada cemitério:

Cemitério Parque – Avenida São Domingos, Setor Gentil Meirelles com Urias Magalhães

Cemitério Santana – Avenida Independência, s/nº – Setor dos Funcionários

Cemitério Vale da Paz – GO-020, km 8, saída para Bela Vista

Cemitério Jardim da Saudade – Avenida Trindade, s/nº, Setor Maísa, extensão Goiânia – saída para Trindade

