Anápolis está entre as cidades mais seguras de Goiás, aponta estudo; confira o ranking
Informação foi repercutida considerando o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil
Informações do anuário Cidades Mais Seguras do Brasil de 2025 indicam Anápolis como um dos municípios mais seguros de Goiás para se viver, considerando o número de assassinatos a cada 100 mil habitantes.
Assim, com uma taxa de 11,6 em 2024, o município ocupa o segundo lugar do estado entre as cidades que possuem mais de 100 mil habitantes, indicou a plataforma MySide.
Anápolis só está atrás de Caldas Novas, que no ano passado, apresentou taxa de 10,4 assassinatos, considerando a mesma quantidade do grupo habitacional.
No entanto, na edição de 2024 do mesmo levantamento, o município figurou na primeira colocação.
Naquele ano, Anápolis registrou 12,9 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Mesmo assim, liderou o ranking estadual. Vale lembrar que este é o terceiro ano do Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil.
Confira o ranking
1º Caldas Novas = 10,4
2º Anápolis – 11,6
3º Trindade – 12,7
4° Formosa – 12,9
5° Catalão – 13,7
6° Senador Canedo – 14,0
7º Águas Lindas de Goiás – 14,1
8° Rio Verde – 14,1
9º Valparaíso de Goiás – 14,7
10° Aparecida de Goiânia – 18,2
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!