Anápolis está entre as cidades mais seguras de Goiás, aponta estudo; confira o ranking

Informação foi repercutida considerando o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil

Paulo Roberto Belém - 03 de novembro de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

Informações do anuário Cidades Mais Seguras do Brasil de 2025 indicam Anápolis como um dos municípios mais seguros de Goiás para se viver, considerando o número de assassinatos a cada 100 mil habitantes.

Assim, com uma taxa de 11,6 em 2024, o município ocupa o segundo lugar do estado entre as cidades que possuem mais de 100 mil habitantes, indicou a plataforma MySide.

Anápolis só está atrás de Caldas Novas, que no ano passado, apresentou taxa de 10,4 assassinatos, considerando a mesma quantidade do grupo habitacional.

No entanto, na edição de 2024 do mesmo levantamento, o município figurou na primeira colocação.

Naquele ano, Anápolis registrou 12,9 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Mesmo assim, liderou o ranking estadual. Vale lembrar que este é o terceiro ano do Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil.

Confira o ranking

1º Caldas Novas = 10,4

2º Anápolis – 11,6

3º Trindade – 12,7

4° Formosa – 12,9

5° Catalão – 13,7

6° Senador Canedo – 14,0

7º Águas Lindas de Goiás – 14,1

8° Rio Verde – 14,1

9º Valparaíso de Goiás – 14,7

10° Aparecida de Goiânia – 18,2

