Brasil terá trem com velocidade de 350 km/h, a mais rápida da América do Sul

Um projeto ambicioso e tecnológico promete mudar para sempre a forma de viajar pelo país

Magno Oliver - 04 de novembro de 2025

O Brasil caminha para um salto histórico em mobilidade e tecnologia. O Trem de Alta Velocidade (TAV) Rio–São Paulo–Campinas, projeto que promete ligar as duas maiores metrópoles do país em menos de duas horas, será o mais rápido da América do Sul.

Capaz de atingir 350 km/h, o trem deve mudar para sempre a forma de viajar pelo Sudeste brasileiro. O trajeto de aproximadamente 510 quilômetros reduzirá a viagem entre Rio e São Paulo para 1 hora e 45 minutos, tempo comparável aos sistemas de alta velocidade da França, Espanha e Japão.

A iniciativa posiciona o Brasil entre os países que investem em transporte ferroviário de última geração, com foco em agilidade, conforto e sustentabilidade.

Segundo o Governo Federal, o projeto não é apenas uma obra de infraestrutura, mas um símbolo de integração econômica e social. Ao conectar três grandes polos urbanos, o TAV deve estimular negócios, turismo e geração de empregos, além de reduzir a dependência do transporte aéreo.

O trem também representa um avanço ambiental importante. Com emissão reduzida de gases poluentes e operação movida a energia elétrica, o sistema reforça o compromisso com uma mobilidade mais limpa e eficiente.

Embora a construção ainda não tenha começado, o governo já autorizou o avanço do projeto. A previsão é de que o TAV entre em operação em 2032, marcando o início de uma nova era sobre trilhos no Brasil, onde velocidade, modernidade e sustentabilidade viajarão lado a lado.

