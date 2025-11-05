O paraíso natural mais desejado do Brasil é simples, autêntico e inesquecível

Entre mar e mata, existe um refúgio natural que parece feito para desacelerar sua vida e ficar longe de telas

Magno Oliver - 05 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Itacaré Drone)

Entre o mar e a Mata Atlântica, Itacaré é o destino que melhor traduz o equilíbrio entre natureza, belezas naturais e muita simplicidade. Localizada na Costa do Cacau, a cerca de 70 km de Ilhéus, a cidade baiana se tornou um refúgio de beleza bruta, com praias intocadas, rios de águas claras e o verde denso da floresta atlântica. Um paraíso perfeito para turistas de todos os lugares do mundo.

O encanto do lugar está no contraste: ruas de paralelepípedo, pousadas pequenas e aconchegantes e uma vida local que pulsa ao ritmo da maré.

Longe de grandes resorts e do turismo acelerado, Itacaré conserva o espírito boêmio e acolhedor da Bahia, especialmente na Rua Pituba, centro cultural onde música, arte e boa comida se encontram.

A região é um convite à aventura e exploração de seus pontos turísticos e belezas naturais. Trilhas que cortam a mata levam a cachoeiras escondidas e mirantes de tirar o fôlego, enquanto o mar oferece ondas perfeitas até para surfar, atraindo praticantes do mundo todo desde os anos 1990.

A Área de Proteção Ambiental Itacaré–Serra Grande garante que boa parte desse paraíso continue preservada e acessível de forma sustentável.

Quem visita também encontra uma cena gastronômica muito rica que valoriza ingredientes locais e opções de hospedagem ecológica. O turismo consciente vem crescendo, priorizando experiências que unem conforto e respeito ao meio ambiente. Itacaré, mais do que um destino, é um estilo de vida que convida a viver com menos pressa e mais propósito.

Hoje, o balneário figura em listas internacionais de destinos imperdíveis na América do Sul, com destaque pelo turismo sustentável e pela hospitalidade típica da Bahia.

Simples, autêntica e inesquecível, a boa e velha Itacaré segue sendo o paraíso onde a natureza dita o tempo, e cada visitante descobre um novo jeito de respirar, segundos os habitantes da região.

