Misturinha potente para acabar com o chulé e o mau cheiro nos pés de forma simples e barata

Receita caseira está viralizando por eliminar o odor e deixar os pés frescos e secos por muito mais tempo

Denilson Boaventura - 07 de novembro de 2025

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ TikTok)

O mau cheiro nos pés é um incômodo que afeta muita gente, principalmente em dias quentes ou quando o uso de calçados fechados é constante.

Mas uma misturinha simples, feita com ingredientes que quase todo mundo tem em casa, está ajudando muita gente a resolver o problema de forma rápida e barata.

Para preparar, misture dois litros de água morna com meia xícara de bicarbonato de sódio em uma bacia. Em seguida, mergulhe os pés por cerca de 20 minutos.

Outra dica, para potencializar o efeito da misturinha, é adicionar um pouco de vinagre branco à solução.

O bicarbonato neutraliza o ácido do suor e combate as bactérias responsáveis pelo cheiro forte. Já o vinagre age como desinfetante natural, ajudando a manter a pele limpa e equilibrada.

O ideal é repetir o processo todos os dias durante uma semana. Depois disso, fazer duas vezes por semana já é suficiente para manter o efeito e prevenir o retorno do mau cheiro.

Após o banho de pés, seque bem, especialmente entre os dedos. Quem quiser potencializar o resultado pode aplicar um pouco de talco ou amido de milho antes de calçar o sapato.

Contudo, outra dica importante é deixar os calçados sempre ventilando antes de usar novamente. Isso evita o acúmulo de umidade e prolonga o efeito da misturinha.

Simples, barata e eficaz, a receita vem se tornando viral nas redes sociais. Muitos usuários afirmam que o resultado é rápido e que o cheiro desaparece já nos primeiros dias.

Afinal, com poucos ingredientes e sem gastar quase nada, dá pra se livrar do chulé de forma natural, prática e sem produtos químicos agressivos.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!